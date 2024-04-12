Одна из старейших китайских компаний представила новый планшет для повседневного использования.

Teclast T50HD - это 11-дюймовый планшет от китайской компании, сочетающий в себе доступность и функциональность. Он оснащен ярким HD-дисплеем, защитой глаз и легким, но прочным корпусом. Работающий на новейшей операционной системе Android 14, планшет обеспечивает плавную многозадачность и длительное время автономной работы.

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11-дюймовый HD-дисплей Teclast T50HD обеспечивает яркие и четкие визуальные эффекты с разрешением 1920x1200. Соотношение сторон 16:10 создает широкий обзор, что делает планшет идеальным для для просмотра видео, запуска игр и веб-страниц. Сертификация защиты глаз TUV Rheinland гарантирует, что длительное использование планшета не вызовет напряжения и дискомфорта глаз.

Несмотря на свой большой экран, Teclast T50HD весит всего 530 г и имеет толщину 7,8 мм. Легкий вес делает его идеальным для использования в походе. Алюминиевый корпус с обработкой на станке с ЧПУ и пескоструйной обработкой обеспечивает прочность и стильный вид устройства.

Teclast T50HD оснащается высокопроизводительным процессором Unisoc T606, который обеспечивает плавную многозадачность. Расширяемая оперативная память до 14 ГБ (6 ГБ базовая + 8 ГБ расширения за счёт внутренней) гарантирует, что планшет может легко справляться с несколькими открытыми одновременно приложениями и задачами. Производитель предлагает выбор внутренней памяти от 256 ГБ до 1 Тб. А предустановленный Google Play дает возможность легко получать доступ ко всем популярным приложениям и сервисам.

Батарея ёмкость которой составляет 8000 мАч по заверениям производителя обеспечивает до 10 часов активного использования. Большая ёмкость аккумулятора позволяет наслаждаться непрерывным использованием в течение всего дня, не беспокоясь о том, что у вас может разрядиться батарея. Teclast T50HD поддерживает две SIM-карты и Wi-Fi, обеспечивая бесперебойное подключение практически на любой местности.

С помощью основного модулю камеры на 13 Мп при хорошем освещении получаются четкие фотографии, а фронтальный сенсор на 8 МП позволяет делать селфи высокого качества.

Цена на Teclast T50HD на данный момент не уточняется.