Первоначальная цена на телефон Motorola Edge 50 Pro на индийском рынке начинается от 31 999 рупий (35 тыс.руб) за модель 8 ГБ и 256 ГБ, а модель 12 ГБ + 256 ГБ стоит 35 999 рупий (37 тыс.руб).

Телефон Motorola доступен в трёх цветовых вариантах: фиолетовом, чёрном и серебристом.

Говоря о характеристиках, телефон оснащён 6,7-дюймовым дисплеем POLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей обеспечивает яркие и чёткие изображения, а высокая частота обновления обеспечивает плавную прокрутку и игровой процесс. Дисплей защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, что защищает его от царапин и других повреждений.

Motorola Edge 50 Pro оснащён мощным чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую производительность для запуска приложений, игр и многозадачности. Процессор дополнен 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает быструю и отзывчивую работу.

На задней панели телефона расположена тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП, сверхширокоугольного датчика на 13 МП и телеобъектива на 10 МП. Основной модуль обеспечивает чёткие и детализированные снимки, а сверхширокоугольный позволяет делать панорамные снимки и групповые фотографии. Телеобъектив обеспечивает 3-кратный оптический зум и 50-кратный гибридный зум, что позволяет снимать отдалённые объекты в хорошем качестве. Фронтальная камера для селфи также имеет 50 Мп, что позволяет проводить видеозвонки в высоком качестве.

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Телефон функционирует под управлением новейшей операционной системы Android 14. Android последней версии предлагает ряд новых функций и улучшений, включая улучшенную конфиденциальность, персонализацию и производительность.

Motorola Edge 50 Pro оснащен аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, который обеспечивает продолжительный период времени автономной работы. Телефон также поддерживает быструю зарядку мощностью 125 Вт. Базовый вариант поставляется с зарядным устройством на 68 Вт, а модель более высокого класса — с зарядным устройством на 125 Вт. Кроме того, телефон поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Телефон также защищён от воды и пыли по стандарту защиты IP68. Это означает, что он может выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метров в течение 30 минут.