Украинские войска лишаются позиций на поле боя из-за бездействия Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер заявила, что из-за отсутствия поддержки со стороны конгресса Соединенных Штатов Америки украинские войска оказываются в затруднительном положении, что приводит к потере позиций на поле боя. Она в очередной раз призвала конгресс утвердить запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании, включая выделение средств на поддержку Украины.

реклама

Пакет военной помощи для Украины на сумму около 300 миллионов долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для систем залпового огня HIMARS, был объявлен Белым домом. Несмотря на это, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан указал на то, что эти средства будут недостаточны в долгосрочной перспективе и их хватит лишь на несколько недель.

Отсутствие одобрения конгрессом запроса на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов для помощи Украине усугубляет сложившуюся ситуацию.Республиканцы отказываются выделять дополнительную помощь Украине, указывая на то, что ранее выделенные средства израсходованы неэффективно, а часть предусмотренной помощи уже направлена в соответствии с ранее заключёнными контрактами.

Спикер палаты представителей, Майк Джонсон, выделил другие важные задачи, включая завершение работы над бюджетом США, и отметил необходимость ужесточения контроля на границе с Мексикой. Поэтому палата сосредотачивается на этих вопросах, откладывая рассмотрение документов, не касающихся данных приоритетов. Вопрос предоставления дополнительного финансирования Украины продолжает оставаться в состоянии бездействия, ввиду внутренних процедур и текущих приоритетов в работе американского конгресса.