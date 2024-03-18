Исследователи синтезировали ключевой компонент слизи, называемый муцинами.

Новое исследование раскрывает многочисленные функции слизи, которая представляет собой липкое вещество, выделяемое в период простуды и гриппа. Исследователи из Университета Юты синтезировали ключевой компонент слизи - муцины.

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Эти покрытые сахаром белки не только управляют молекулярным транспортом, но и играют важную роль в иммунологии и поведении клеток. В новом исследовании ученые использовали синтетический муцин, чтобы понять, как он влияет на ранние фазы формирования опухолей.

Как сообщается в релизе, команда обнаружила, что изменение муцинов здоровых клеток на аналогичные муцины раковых клеток заставило здоровые клетки вести себя более похоже на раковые. Более того, в одном из ранних исследований ее коллеги обнаружили, что специфические сахара, входящие в состав муцинов, предотвращают заражение коронавирусом в культуре клеток. Часть проблемы изучения слизи и муцинов в целом заключается в том, что они имеют довольно разнообразную белковую структуру.

Со слов ученых, они создают синтетические муцины, чтобы понять, как химические аспекты этих белков влияют на поведение раковых клеток. Раньше это было невозможно изучить, потому что люди не могут контролировать молекулярные свойства муцинов с помощью традиционных генетических и биохимических методов

В пресс-релизе говорится, что у человека имеется более 20 генов муцинов. Однако каждый из этих генов экспрессируется в различных тканях уникальным образом. Эти гены подвергаются процессу, известному как сплайсинг, в результате которого образуется широкий спектр белков. Кроме того, клетки изменяют эти белки с помощью различных процессов, таких как добавление новых сахаров, для удовлетворения специфических потребностей организма. Поэтому не существует простого генетического метода производства отдельных муцинов. Эти синтетические муцины позволяют проводить точные эксперименты, давая возможность понять, как различные сахара и белковые последовательности влияют на поведение клеток.

Предыдущие лабораторные исследования показали, что муцины, находящиеся на поверхности раковых клеток, играют роль в развитии метастазов - распространении рака в другие ткани организма. Более того, эти муцины помогают раковым клеткам уклоняться от защитных механизмов иммунной системы организма, подавляя активацию иммунных клеток.

В нормальных условиях нераковые эпителиальные клетки проходят процесс роста и прилипания к соседним клеткам. По мере роста некоторые клетки естественным образом удаляются из эпителиального слоя для поддержания сбалансированной и стабильной структуры ткани. Подобные исследования могут позволить ученым разработать таргетную терапию на основе муцина.