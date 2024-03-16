После недавнего выигрыша крупного контракта на строительство военных спутников Sierra Space стремится завоевать больший рынок в интересах национальной безопасности в новых секторах, таких как услуги на орбите и транспортировка.

Компания Sierra Space, являющаяся подразделением корпорации Sierra Nevada, объявила о намерении разработать многоцелевой космический аппарат под названием Spectre. Этот аппарат, предназначенный для обслуживания на орбите, в будущем может найти как гражданское, так и военное применение.

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Компания Sierra Space, известная своим участием в создании многоразового космического корабля Dream Chaser, недавно попала в новости благодаря контрактам на сумму $1,3 млрд, связанным с обороной. Среди них - проект стоимостью $740 млн на поставку 18 спутников слежения за ракетами для Космических сил США.

В бюджетном предложении Космических сил на 2025 год заложено $40 млн на услуги на развивающемся рынке космического доступа, мобильности и логистики (SAML). С этой целью компания Sierra Space разработала спутник, предназначенный для точного сближения с другими космическими аппаратами и проведения операций в непосредственной близости от них. Спутник предлагается Космическим силам для удовлетворения ожидаемого военного спроса на услуги SAML.

Основная задача Spectre - предоставление услуг на орбите, таких как дозаправка и техническое обслуживание военных спутников. Компания Sierra Space также объявила о разработке новейшей космической системы доставки, предназначенной для безопасного возвращения объектов из космоса под названием Ghost.

На сайте компании Sierra Space говорится о том, что Ghost сможет доставлять полезную нагрузку в любую точку мира за 90 минут или меньше, что позволит создать высокочувствительную систему космического базирования, не нуждающуюся в стационарной инфраструктуре. Примечательно, что Ghost прошел путь от разработки до летных испытаний всего за 90 дней, продемонстрировав возможности Axelerator по быстрому прототипированию и разработке.

В сотрудничестве с Транспортным командованием США компания Sierra Space изучает, как Ghost может способствовать быстрой доставке грузов и оборудования для поддержки военных операций или гуманитарной помощи по всему миру. Для поддержки разработки космических аппаратов для оборонного рынка компания создала во Флориде специализированную испытательную лабораторию для проектирования, создания и тестирования новых технологий.





Орбитальный сервисный аппарат Sierra Space Spectre был создан для решения проблемы автоматизации технического обслуживания на Международной космической станции (МКС). В настоящее время эти функции выполняют астронавты и космонавты, но на будущих коммерческих космических станциях их заменят роботизированные системы.

С другой стороны, Ghost был разработан для безопасной транспортировки грузов из космоса и возвращения их на Землю. Эта идея была вызвана спросом со стороны потенциальных клиентов, желающих работать на будущей коммерческой космической станции. Sierra Space хотела получить средство для разработки и тестирования технологии в космосе, прежде чем отправлять ее на Землю для дальнейшей проверки. Капсула рассчитана на нагрузку от 250 кг до 700 кг.

Вице-президент Sierra Space по орбитальным системам и услугам Эрик Делер сообщил, что компания планирует продемонстрировать аппарат Spectre на орбите в 2025 или 2026 году. Ранее Дэйлер работал в оборонных компаниях Lockheed Martin и Boeing, а теперь курирует вопросы милитаризации аппаратов Sierra Space.