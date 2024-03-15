По информации СМИ, готовилась к этому она с осени 2022-го - с момента, когда против неё ввели персональные санкции на Украине за выступления в России.

Ани Лорак является или, по крайней мере, являлась одной из самых уважаемых исполнительниц в Украине. В 2014 году она имела самый высокий доход среди всех артистов и получила высшую награду Украины в своей области - звание Народной артистки Украины. Она родом из Кицмана в Черновицкой области на Западной Украине.

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Однако после 2014 года ее судьба на родине резко изменилась. Ани Лорак решила продолжать выступать в Российской Федерации, что вызвало резкую реакцию даже в ее родном городе, где ее звезда на Аллее звезд подверглась вандализму и так и не была заменена. Будучи носительницей украинского языка, она выпустила русскоязычный альбом в 2016 году, поскольку ее популярность в Украине продолжала падать, а протестующие успешно отменили несколько ее концертов, в том числе в Одессе. Это произошло несмотря на то, что она поддерживала раненых солдат ВСУ в 2014 году, выступая и посещая госпитали.

В начале специальной военной операции (СВО) России на Украине в 2022 году Лорак продолжала жить и работать в Российской Федерации. Это привело к тому, что правительство Зеленского 19 октября 2022 года официально наложило на нее санкции, как и на нескольких других известных украинских исполнителей и граждан, которые также проживали в России. В конечном итоге она осудила вторжение, но так и не вернулась. Ограничения против нее со стороны украинского правительства, рассчитанны на пять лет. Тогда же певица начала изучать перспективы получения российского паспорта. Недавно сдала документы в МВД РФ и на март 2024 года начата проверка полицией, которая займёт около полугода.