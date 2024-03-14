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Разработчики Helldivers 2 игриво опровергли существование летающих жуков в шутере
Несмотря на растущее количество визуальных доказательств, разработчики Helldivers 2 назвали кадры летающих насекомых «грязной ложью»

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Жуки появились в игре Helldivers 2 внезапно, разработчики не упоминали их в патче и до сих пор не подтвердили их появление.

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Кооперативный научно-фантастический шутер стал одной из неожиданных историй успеха года, продажи которого растут с каждой неделей на PlayStation 5 и PC. Ключевой составляющей этого успеха являются частые обновления, которые Arrowhead выпускает с момента выхода игры в прошлом месяце, и, похоже, новый летающий враг Терминид станет следующим, кто дебютирует.

После недавнего обновления, игроки заметили новый тип врага под названием Shrieker, который не указан в официальных патч-нотах. В Helldivers 2 карты генерируются процедурно, поэтому враги на них будут появляться случайным образом.


Как отмечается в сообщении Litnos на Reddit, враг Shrieker был замечен во время миссии пятого уровня сложности на планете Фенрир 3. Другие пользователи также опубликовали видео с летающими жуками, с которыми, похоже, придется повозиться. Как и в случае с роботами вооруженными мечами, которые были замечены в игре еще до их официального выхода, добавление шрайкеров явно происходит, но это не мешает разработчикам делать вид, что их не существует.

Директор игры Йохан Пилестедт написал о том, что до него дошли слухи о летающих жуках в Helldivers 2. Пилестедт официально опроверг эти абсурдные заявления. Он добавил, что всем известно, что жуки не умеют летать. Министерство правды согласно с тем, что это пропаганда сочувствующих жукам, которые хотят запудрить мозги хорошим людям! Видео и скрины, это манипуляция изображениями со стороны предателей.

Когда кто-то подчеркнул, что это соответствует той же схеме выпуска мехов, Пилестедт еще больше укрепился в этом, что настоящий патриот никогда бы не увидел такой мерзкой лжи и не поверил бы в эту ложь, распространяемую врагами Суперземли. Они хотели дискредитировать программу исследований и разработок экзокостюмов, подразумевая наличие запасов, не использованных в военных действиях. Все, что может помочь установить мир в галактике, является приоритетом Суперземли. С другой стороны, летающие жуки - это грязная ложь.

Несмотря на то, что вторжение летающих жуков в Helldivers 2 несомненно произойдет, о таких транспортных средствах, как багги и БТР в стиле Halo, пока ничего не известно.

#обновление #игровые новости #helldivers 2
Источник: gamesradar.com
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