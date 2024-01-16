Два морских котика пропали без вести после операции по перехвату груза иранских ракетных частей, направлявшихся в Йемен на прошлой неделе.





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Два морских котика США пропали без вести у побережья Сомали после попытки захвата пиратского судна, сообщает издание ABC News. Военные находились на судне экспедиционной морской базы USS Lewis B. Puller, когда один из них упал за борт во время шторма около 11 января 2024 года. Второй военный бросился на помощь своему коллеге, что является стандартным протоколом в подобных обстоятельствах. Оба до сих пор числятся пропавшими без вести, и ВМС США продолжают их поиски.

Пираты находились на борту сомалийского судна, по данным ABC News, могли перевозить части иранской баллистической ракеты средней дальности, предназначенной для поставки повстанцам Хути в Йемене. Патрульные корабли ВМС США распознали это судно как имеющее опыт контрабанды нелегального оружия между Сомали и Ираном.

Анонимный американский чиновник сообщил агентству Associated Press, что экипаж судна, на котором не было флага страны, планировал перевезти части ракеты, включая боеголовки и двигатели, на другое судно у берегов Сомали. На борту небольшого судна находилось около дюжины членов экипажа. У взятых под стражу членов экипажа не было документов, что позволило провести обыск судна. Оружие было конфисковано, а лодка затоплена - обычная процедура, которая, как правило, включает в себя проделывание отверстий в корпусе.

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Американские официальные лица заявили, что в Аденском заливе теплые воды, и морские котики оснащены всем необходимым для работы в подобных ситуациях. 15 января 2024 года в поисках пропавших военных были задействованы корабли, вертолеты и беспилотники ВМС США. Отсутствие информации может объясняться тем, что два военных, о которых идет речь, к сожалению, погибли во время операции. Однако на данный момент это всего лишь предположение.