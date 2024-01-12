Швейцарский стартап Sirius Aviation AG разработал необычный самолет. Его конструкция позволяет взлетать и садиться вертикально, а работает он на водородном топливе, сообщается на сайте компания. Аппарат получил название Sirius Jet и был разработан вместе с BMW Designworks и Sauber.

VTOL-самолет работает на водородно-электрической силовой установке, объединяя аэродинамику реактивного самолета с универсальностью самолетов и вертолетов. В 2025 году компания Sirius Aviation планирует запустить две версии самолета предназначенный для частных перелетов Sirius Jet: Sirius Business Jet и для коммерческой авиации Sirius Millennium Jet.

Sirius Jet с нулевым уровнем выбросов имеет дальность полета 1,8 км, крейсерской скоростью 520 км/ч, возможностью набора высоты 9 км. VTOL-самолет имеет минимальный уровень шума 60 дБа, Sirius Jet вмещает на борту до 3 пассажиров.

Компания-производитель Sirius Aviation объявляет о ключевых партнерствах с мировыми лидерами, включая такие компании как DesignWorks BMW, Sauber, известную своими достижениями в Формуле 1, Alfleth Engineering и ALD.

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17 января 2024 года Sirius Aviation проведет знаменательное событие в аэропорту Пайерн в Швейцарии. На мероприятии будет представлен VTOL-самолет, что ознаменует первый публичный запуск.

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При заявленных сроках и целях, амбициозная программа требует значительных инвестиций и имеет большие шансы. Однако если найдутся инвесторы, готовые поддержать это предприятие без немедленной отдачи, то компания Sirius Jet сможет занять свою нишу в развивающемся ландшафте экологичной авиации.