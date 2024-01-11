AirTouch вдохновлен такими научно-фантастическими фильмами, как Minority Report и Iron Man, где герои используют руки для управления голограммами и виртуальными интерфейсами.

Стартап Neural Lab является пионером в области технологии воздушных жестов. Компания занимается созданием технологии позволяющей пользователям взаимодействовать с цифровым контентом с помощью рук и веб-камеры. Их продукт под названием AirTouch, вдохновлен такими научно-фантастическими фильмами, как Minority Report и Iron Man, где герои используют руки для управления голограммами и виртуальными интерфейсами.

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Neural Lab демонстрирует AirTouch на прозрачном голографическом стеклянном дисплее, разработанном другим стартапом NanoAR. Такое сочетание технологий создает визуальный эффект, когда пользователи могут видеть и управлять цифровым контентом, проецируемым на любую поверхность, например, на стену, окно или стол.

Замысел Neural Lab - сделать любую поверхность потенциальным дисплеем и освободить пользователей от ограничений маленьких сенсорных экранов. Например, AirTouch может проецировать информацию на очки, а пользователи смогут взаимодействовать с ней с помощью воздушных жестов.

Neural Lab представила AirTouch на выставке CES 2024, где посетители смогут познакомиться с технологией воочию. Демонстрации будут включать в себя различные приложения, такие как преобразование обычных дисплеев в бесконтактные интерфейсы, что может быть полезно в общественных местах или во время пандемии COVID-19, а также иммерсивное научно-фантастическое взаимодействие с голографическими прозрачными экранами, которое может быть использовано для развлечений или образования.





Neural Lab также сотрудничает с NanoAR для интеграции AirTouch в лобовые стекла автомобилей, что может обеспечить более безопасный и удобный способ навигации и управления. AirTouch также может распознавать положение и роль пользователей и соответствующим образом настраивать доступ и функциональность. Например, водитель может иметь полный контроль над навигацией и настройками вождения, а пассажиры - только над развлечениями и настройками окружающей среды. Технология также может применяться в различных промышленных, пищевых и медицинских сферах, где прикосновение к экрану может быть нецелесообразным или негигиеничным. Например, механики могли бы следовать инструкциям на проецируемом экране, не пачкая рук, повара - следовать рецептам, не пачкая экран мукой, а врачи - управлять хирургическими роботами, не нарушая стерильной обстановки.





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На январь 2024 года Neural Lab сотрудничает с крупной медицинской компанией из списка Fortune 50, чтобы интегрировать хирургическую навигацию, которая пока не представлена на рынке, но скоро появится.