Инвестиции были осуществлены через сингапурскую дочернюю компанию Foxconn Foxconn Singapore Pte Limited.

Крупнейший производитель Apple iPhone компания Foxconn вложила $55 млн в расположенное в Бенгалуру подразделение Foxconn Precision Engineering Private Limited. Тайваньская компания, предоставляющая услуги по производству электроники, сообщила об этом в своем официальном заявлении. Согласно сообщению, сделанному ранее правительством штата Карнатака, ожидается, что на первом этапе в Деванахалли компания Foxconn создаст рабочие места для около 50 тыс. человек.

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Foxconn осуществила инвестиции через свою сингапурскую дочернюю компанию Foxconn Singapore Pte Limited. Согласно сообщению информационного агентства PTI, Foxconn Singapore приобрела около 460 млн акций на сумму около $55 млн, согласно документам.

Компания Foxconn Precision Engineering была зарегистрирована летом 2023 года. Foxconn является частью Hon Hai Group, одного из крупнейших в мире контрактных производителей электроники.

В июле 2023 года Foxconn предложила создать дополнительный завод к своему подразделению в инвестиционном регионе информационных технологий Деванахалли в Карнатаке. Компания также приобрела 300 акров земли в Деванахалли. Официальные лица сообщили, что производственное предприятие будет создано на территории промышленной зоны Information Technology Investment Region (ITIR) в Доддабаллапуре (Doddaballapur) в талуке Деванахалли (Devanahalli Taluk).

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Согласно плану Foxconn, производство на заводе должно начаться к апрелю 2024 года, а инвестиции будут распределены по трем этапам. Ожидается, Фаза 1 (2023-2024), затем Фаза 2 (2025-2026) и Фаза 3 (2026-2027). Производственные цели включают в себя выпуск 100 тыс. единиц iPhone к декабрю 2025 года, 500 тыс. единиц к декабрю 2026 года, 1 млн к декабрю 2027 года и 2 млн к декабрю 2028 года.