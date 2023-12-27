Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
devchidable
Россия вооружает третий военный корабль сверхзвуковыми ракетами «Циркон»
В боевой состав ВМФ России 25 декабря 2023 года приняли три новых корабля.

реклама

25 декабря 2023 года в состав Северного флота ВМФ России вошли три новых боевых корабля. Один из них, названный в честь бывшего командующего флотом адмирала Головко, будет оснащен ракетами «Циркон», став третьим российским кораблем, получившим гиперзвуковое оружие.

реклама

Боевой состав ВМФ России пополнился кораблем противоминной обороны «Лев Чернавин» для Балтийского флота, малым ракетным кораблем «Наро-Фоминск» и ракетным фрегатом «Адмирал Головко», который будет служить на Северном флоте.

Однако источники в Минобороны РФ, беседовавшие с изданием «Известия», утверждают, что основным вооружением корабля будет не ракета «Калибр». Адмирал Головко будет оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также другими боеприпасами, которые несут корабли этого класса.

Несколько дней назад главнокомандующий ВМФ Николай Евменов проинформировал президента Путина о возможности оснащения ракетами «Циркон» всех десяти ракетных фрегатов проекта.

«Циркон» - многоцелевая гиперзвуковая ракета, предназначенная для нанесения ударов по морским и наземным целям, имеет дальность полета более 1 тыс. км и может развивать скорость 9 Махов. В 2020 году российские власти заявили о том, что «Циркон» достигла стадии серийного производства. Ракета способна обойти даже самые современные американские системы обороны.

Командующие ВМФ России также заявили, что корабли стран НАТО в регионе полностью подвержены воздействию российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и пока не имеют систем ПВО, способных перехватить этот смертоносный боеприпас, скорость которого превышает скорость звука.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По мнению российских военачальников, «Циркон» создаст эффективную систему сдерживания стран НАТО, которые в последнее время начали наращивать свое присутствие на севере, особенно в арктическом регионе. Это утверждение российского военного эксперта может иметь большое значение, учитывая, что Российская Федерация идет на лобовое столкновение со вступлением Финляндии в НАТО на декабрь 2023 года. На море недавно введенный в строй военный корабль и два других его собрата усилят мощь российского Северного флота в условиях постоянной угрозы со стороны НАТО.

#россия #devchidable #российская федерация #вмф россии #военно-морской флот #сверхзвуковая ракета #военные корабли #«циркон»
Источник: iz.ru
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
158
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
62
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
4
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
1
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
4
Вездеход ВСУ BvS 10 Viking сначала застрял в кустах, а потом был обнаружен и уничтожен сбросами
2
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
+
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
2
Сайт Филиппа Киркорова оказался недоступен после его непосредственного участия в "голой" вечеринке
20
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
Россия начинает мегапроект по модернизации торгового флота
2
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
10
Зеленский: Производство военной техники на Украине выросло в три раза в 2023
11
Губернатор Запорожской области предположил, что СВО завершится весной—летом следующего года
3
Россия вооружает третий военный корабль сверхзвуковыми ракетами «Циркон»
4
Китай строит самый крупный в мире атомный контейнеровоз
5
Стало известно об инциденте на заводе Tesla, когда робот атаковал сотрудника компании
3
Председатель совета директоров TSMC уволен в связи с провалом проекта фабрики Fab 21 в Аризоне
1
В Германии окончены времена дешевой энергии
+

Популярные статьи

США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
48
Ryzen 7 5800X3D на АМ4 vs Ryzen 7 7700X на АМ5 – почему новый сокет дороже и стоит ли переплачивать
33
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
5
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7
Что выгоднее купить в ПК эконом-класса - Radeon RX6600 или Intel ARC A750 / A770 - тест сборок
21
Проверяем мое "Глубокомысленное аналитическое предсказание" на 2023 год и вангуем на год 2024-й
3
Из истории пьянства на Руси или кто споил Россию
20

Сейчас обсуждают

Подарочек
14:39
А тебе какое дело, жалеешь что тебя там не было?
За "голую" вечеринку с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей
Malfoi
14:35
Если бы не мы, НАТО не расширилось. ВВ колоссально поспособствовал этому процессу.
ATi Radeon HD 2900 XT 1Gb GDDR4 512bit и ещё 6 видеокарт в мою коллекцию
Михаил Авраменко
14:35
Мы - искренне радуемся могилизации окраинцев, вы - бесконечно пистите и хрюкаете "а нас за щооооо???!!!".
Эксперт: Освобождение Марьинки выровняло южную ЛБС и позволит усилить наступление на Авдеевку
Truth Sееker
14:31
Приплести Украину - задание успешно выполнено ✔️
2023 год стал худшим в истории игровых консолей Xbox
DANYNAFIG
14:28
Это было поздравление с наступающим , потом с новым и старым будет :)
ВС РФ провели самую масштабную атаку за весь 2023 год, по словам Зеленского выпустили 110 ракет
Бот_Пригожина_03081
14:27
Даже списка жертв в Буче до сих пор нет, ибо лажа полная.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Бот_Пригожина_03081
14:25
Гугли, псина: "уничтожение украинской ДРГ в Ростовской области 21 февраля 2022 года" - нивчёмневиноватые украинчики напали на РФ до начала СВО. А если ещё Чечню вспомнить?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Truth Sееker
14:24
Похоже все начали забывать как выглядят гейский вечеринки, традиционные ценности я понимаю :D
За "голую" вечеринку с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей
Truth Sееker
14:23
Кажется, даже показательные извинения звёзд не помогли им избежать наказания из Кремля. Телеканал ТНТ, принадлежащий холдингу «Газпром Медиа», вырезает из новогоднего фильма сцены с артистами, которые...
За "голую" вечеринку с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей
Truth Sееker
14:22
Гиперрашисты так не считают
За "голую" вечеринку с Ивлеевой хотят взыскать 1 млрд рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем