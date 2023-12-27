В боевой состав ВМФ России 25 декабря 2023 года приняли три новых корабля.

25 декабря 2023 года в состав Северного флота ВМФ России вошли три новых боевых корабля. Один из них, названный в честь бывшего командующего флотом адмирала Головко, будет оснащен ракетами «Циркон», став третьим российским кораблем, получившим гиперзвуковое оружие.

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Боевой состав ВМФ России пополнился кораблем противоминной обороны «Лев Чернавин» для Балтийского флота, малым ракетным кораблем «Наро-Фоминск» и ракетным фрегатом «Адмирал Головко», который будет служить на Северном флоте.

Однако источники в Минобороны РФ, беседовавшие с изданием «Известия», утверждают, что основным вооружением корабля будет не ракета «Калибр». Адмирал Головко будет оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон», а также другими боеприпасами, которые несут корабли этого класса.

Несколько дней назад главнокомандующий ВМФ Николай Евменов проинформировал президента Путина о возможности оснащения ракетами «Циркон» всех десяти ракетных фрегатов проекта.

«Циркон» - многоцелевая гиперзвуковая ракета, предназначенная для нанесения ударов по морским и наземным целям, имеет дальность полета более 1 тыс. км и может развивать скорость 9 Махов. В 2020 году российские власти заявили о том, что «Циркон» достигла стадии серийного производства. Ракета способна обойти даже самые современные американские системы обороны.

Командующие ВМФ России также заявили, что корабли стран НАТО в регионе полностью подвержены воздействию российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и пока не имеют систем ПВО, способных перехватить этот смертоносный боеприпас, скорость которого превышает скорость звука.

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По мнению российских военачальников, «Циркон» создаст эффективную систему сдерживания стран НАТО, которые в последнее время начали наращивать свое присутствие на севере, особенно в арктическом регионе. Это утверждение российского военного эксперта может иметь большое значение, учитывая, что Российская Федерация идет на лобовое столкновение со вступлением Финляндии в НАТО на декабрь 2023 года. На море недавно введенный в строй военный корабль и два других его собрата усилят мощь российского Северного флота в условиях постоянной угрозы со стороны НАТО.