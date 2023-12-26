Американская компания Microsoft инвестирует в центры обработки данных в гонке вооружений в области искусственного интеллекта. Ранее в этом месяце она купила более 165 Га земли, включая тыквенную ферму.

Недавняя покупка компанией Microsoft тыквенной фермы площадью 165 Га в штате Висконсин за ошеломляющую сумму в $76 млн свидетельствует об амбициозных планах технологического титана по созданию кампуса центров обработки данных.

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Согласно новой информации, компания Microsoft приобрела тыквенную ферму площадью 165 Га в Висконсине за более чем в $76 млн. Грандиозная покупка, о которой сообщило издание Milwaukee Business, знаменует собой поворотное событие, поскольку компания намерена создать в этой деревенской местности колоссальный кампус центров обработки данных.

На бывшей фермерской земле семьи Крузигер, стоимость которой составляет менее $600 тыс., располагалась знаменитая тыквенная ферма c названием «Земля гигантов», представлявшая собой как сельскохозяйственные, так и развлекательные предприятия.

Значительные инвестиции Microsoft означают значительную победу семьи, затмив предыдущие предложения, сделанные в 2017 году местными властями в рамках соглашения с производителем iPhone компанией Foxconn.

Представляющий интересы семьи Кройцигер адвокат Дэвид Барнс, передал их пожелания вовлеченным сторонам и призвал уважать их частную жизнь во время этого переходного периода. Одновременно Microsoft заключила сделки с местными властями, выделив почти две квадратные мили земли под строительство центров обработки данных в этом районе.

Строительство первой очереди стоимостью $1 млрд и площадью 87 Га уже ведется, и ожидается, что она обеспечит 200 рабочих мест. Будущие расширения могут создать еще 460 рабочих мест, что внесет существенный вклад в экономический рост региона. Этот стратегический шаг совпадает с инвестициями технологических гигантов в укрепление инфраструктуры центров обработки данных, которая имеет решающее значение для растущих потребностей в технологиях искусственного интеллекта. Резкое увеличение числа подобных проектов свидетельствует о повышении значимости сельских регионов, таких как Висконсин, для внедрения этих технологических достижений.

Хотя компания Microsoft хранит молчание относительно этого колоссального приобретения земли, ее активные инвестиции подчеркивают ключевую роль сельских районов Америки в удовлетворении растущих потребностей в технологиях, основанных на искусственном интеллекте. Что делает это приобретение еще более интригующим, так это бывшая роль фермы как любимой достопримечательности, где располагалась знаменитая тыквенная ферма.

Несмотря на то, что первоначальная стоимость фермы составляла лишь малую часть от суммы покупки, инвестиции Microsoft означают огромный выигрыш для семьи Кройцигер, превзошедший предыдущие предложения, сделанные в 2017 году. Этот революционный шаг не только предвещает новую эру для технологического гиганта, но и открывает огромные перспективы для экономического возрождения региона.