Туристический веб-сайт Expedia хочет, чтобы люди начинали поиск путешествий на своем сайте с помощью искусственного интеллекта, а не с помощью внешней поисковой системы

Технологические компании используют искусственный интеллект для повышения качества своих услуг, и разработчики из Expedia заявляют о том, что хотят использовать эту технологию для создания персонализированных рекомендаций по организации путешествий для людей. Цель компании - привлечь людей и заставить их отказаться от поисковых систем при планировании отпуска.

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Главный архитектор и руководитель отдела управления данными в Expedia Раджеш Найду, рассказал изданию The Verge, что компания стремится к тому, чтобы пользователи планировали свои поездки в одном месте. Платформа будет выдавать рекомендации, подготовленные с помощью библиотеки информации о перелетах и отелях и основанные на предпочтениях пользователей. Благодаря возможности обучать большие языковые модели на наших данных, этих богатых 70 петабайтах данных, которые мы собирали в течение многих лет, мы сможем в конечном итоге рекомендовать места, куда можно пойти, где остановиться и чем заняться, и продолжать совершенствовать и персонализировать их. Помимо того, что компания Expedia предлагает функции обслуживания клиентов на основе ИИ, она также помогает владельцам недвижимости описывать свои дома и отели.

Бывший финансовый директор Expedia Джефф Херст в ходе антимонопольного разбирательства США против Google показал, что, несмотря на увеличение выплат Google за рекламные площади, посещаемость сайта компании не увеличилась после того, как поисковик начал показывать рейсы и отели.

У Google есть туристический сервис под названием Google Travel. Ранее он был запущен на Android и iPhone, но компания отказалась от приложения и теперь он доступен только в браузере. Кроме того, поиск Google является одним из наиболее удобных мест для проверки авиабилетов, отелей и составления маршрутов для отпуска. Компания Google также добавила возможности генеративного ИИ и чат-бота Bard AI, который поможет пользователям найти все детали в удобном для чтения формате.

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Copilot от Microsoft теперь имеет также специальное пространство, помогающее пользователям бронировать билеты и отели, а также предлагающее варианты аренды автомобилей. Кроме того, Copilot предоставляет пользователям высококачественные изображения, видео и статьи из интернета в удобном для восприятия виде.