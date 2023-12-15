На середину декабря 2023 года геймеры уже знают самые точные даты выхода видеоигр на декабрь 2023 и начала 2024 года, начиная с этой недели.

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После разрушительных последствий пандемии COVID-19 график выхода видеоигр снова становится более надежным, и пользователи уже знают о многих крупнейших играх, которые выйдут в 2023 году на консолях последнего поколения, PlayStation 5 Series X/S и Xbox.

Уже в 2023 году геймеры уже получили множество фантастических игр, включая Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor, Zelda: Tears Of The Kingdom и другие.

2023 год:

20 декабря - The Rumble Fish+.

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2024 год: