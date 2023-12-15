Календарь выхода игр на декабрь 2023 и начала 2024 года
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На середину декабря 2023 года геймеры уже знают самые точные даты выхода видеоигр на декабрь 2023 и начала 2024 года, начиная с этой недели.
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После разрушительных последствий пандемии COVID-19 график выхода видеоигр снова становится более надежным, и пользователи уже знают о многих крупнейших играх, которые выйдут в 2023 году на консолях последнего поколения, PlayStation 5 Series X/S и Xbox.
Уже в 2023 году геймеры уже получили множество фантастических игр, включая Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor, Zelda: Tears Of The Kingdom и другие.
2023 год:
- 20 декабря - The Rumble Fish+.
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2024 год:
- 16 января - «Один в темноте»;
- 18 января - «Принц Персии: Потерянная корона»;
- 26 января - Tekken 8;
- 2 февраля - «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости»;
- 2 февраля - Persona 3 Reload;
- 8 февраля - Helldivers 2;
- 29 февраля - Final Fantasy 7 Rebirth;
- 8 марта - Unicorn Overlord;
- 22 марта - Dragon's Dogma 2;
- 22 марта - Princess Peach: Showtime!;
- 23 апреля - Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes;
- 4 июня - Destiny 2: The Final Shape.
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