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Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников

На декабрь 2023 года основными методами борьбы с БПЛА являются: радиоэлектронное подавление каналов радиосвязи и радионавигации; информационное воздействие на систему управления; вывод БПЛА из строя путем применения лазерного или микроволнового излучения; уничтожение БПЛА традиционными поражающими средствами ПВО.
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Российские системы ПВО плохо оснащены для борьбы с современными беспилотниками, которые меньше и дешевле. Запад об этом не сообщает, но российский доклад, анализирующий возможности страны по борьбе с беспилотниками, говорит об этом.

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Малые беспилотники стали бичом для России в продолжающемся конфликте с Украиной. Это становится все более очевидным с каждым днем, а недавно появилось видео, на котором видно, как украинские беспилотники преследуют российские системы ПВО, которые должны их сбивать, и бомбят или направляют на них точный артиллерийский огонь.

Доклад на 193 страницах под названием «Противодействие беспилотным летательным аппаратам» написал профессор Санкт-Петербургского электротехнического университета (ЛЭТИ) Сергей Макаренко. Макаренко изучает военное применение технологий, и это один из немногих документов из открытых источников, дающих представление о возможностях Российской Федерации по борьбе с беспилотниками.

В докладе анализируется, почему Россия так плохо справляется с беспилотниками. В докладе рассматривается эффективность имеющихся в распоряжении российских войск многослойных средств противовоздушной обороны, таких как ЗРК малой дальности «Панцирь-С1», самоходные зенитные установки «Тунгуска», зенитно-ракетные комплексы «Тор» и гусеничные машины «Стрела-10» с ракетами теплового наведения для ближней обороны и наплечными «Иглами-С».

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Макаренко перечисляет случаи столкновений российских систем ПВО с беспилотниками в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, где российские системы ПВО не сработали в пользу защитников. В докладе профессора Макаренко говорится о том, что эти системы ПВО терпят неудачу перед лицом беспилотников. Он настаивает на том, что даже разрекламированные разработчиками сложные характеристики этих систем ПВО не полностью подтверждаются на практике. Макаренко неоднократно подчеркивает, что сбить малые беспилотники практически невозможно, поскольку российские радары их не видят.

Российские тактические радары рассчитаны на обнаружение быстролетящих самолетов, а не мелких, медленно движущихся целей. Результаты полевых испытаний показали, что РЛС обнаружения целей системы ПВО «Тор» обеспечивает обнаружение малых БПЛА на дальности всего 3-4 км, пишет Макаренко. Таким образом, система ПВО «Тор» не может обнаружить беспилотники, пока они не подойдут слишком близко, а к этому времени сбить их уже проблематично. Именно поэтому украинские беспилотники могут так близко подлетать к российским системам и снимать видео.

Ситуация остается мрачной, поскольку Украина продолжает делать гигантские шаги в области беспилотных технологий. Теперь у украинских войск есть беспилотники, наносящие автономные удары по российским войскам без участия человека. Беспилотники Saker Scout могут самостоятельно находить, идентифицировать и атаковать 64 различных типа российских военных объектов, действуя в районах, где радиопомехи блокируют связь и не позволяют работать другим беспилотникам.

Российские войска пытаются сделать все возможное, чтобы сбить, заземлить и отклонить крошечные, начиненные взрывчаткой украинские беспилотники. Российские войска даже пытались прикрепить к танкам и другим машинам небольшие радиопомехи РП-377, предназначенные для блокирования сигналов, которые приводят в действие придорожные бомбы по радиоканалу, в надежде остановить сигналы, управляющие скоростными беспилотниками с видом от первого лица. Однако импровизация потерпела неудачу.

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Та же проблема характерна и для «Панциря». Результаты полевых испытаний зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С1» показывают, что стрельба из ракетного оружия по малоразмерным БПЛА практически невозможна. Таким образом, когда система обнаруживает беспилотник, он находится в пределах минимальной дальности полета ракеты, что делает невозможным его поражение. Другая проблема заключается в том, что эти системы ПВО должны выпустить большое количество боеприпасов, чтобы сбить небольшой беспилотник. Применение пушечного вооружения этих 3ПК против малоразмерных БПЛА принципиально возможно, но из-за малых размеров БПЛА вероятность их поражения невелика, говорит Макаренко.

«Тунгуска» производит впечатляющие 5 тыс. выстрелов в минуту из двух своих пушек, но в общей сложности несет всего 1904 снаряда. Исходя из этих данных, беспилотник должен висеть в пределах досягаемости достаточно долго, чтобы российские операторы ПВО успели разрядить свои пушки, перезарядить их и снова разрядить, чтобы иметь 50% шанс на попадание. Возможно, именно поэтому экипаж покидает свою машину до того, как ее собьет приближающийся беспилотник, который они не смогли остановить.

Тепловые ракеты «Стрела», предназначенные для наведения на горячий выхлоп реактивного двигателя, с трудом наводятся на небольшие беспилотники с низким уровнем инфракрасного излучения. По информации Макаренко, захват цели по ИК-каналу вообще невозможен из-за слабого теплового излучения. Он добавляет, что большинство российских ракет класса земля-воздух с тепловым наведением оснащены ударными взрывателями, которые хорошо работают по крупным целям, таким как самолеты. Однако в случае с небольшими беспилотниками, если ракета не попадает прямо в них, она просто пролетает мимо.

Некоторые ракеты оснащены взрывателями ближнего действия. Небольшое количество осколков лучше всего подходит для уничтожения больших самолетов, но они могут легко пропустить маленький беспилотник. Отчеты рисуют мрачную картину будущего: рой беспилотников поступает на вооружение, а существующие российские системы ПВО совершенно недостаточны для борьбы с этими угрозами.

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Количество одновременно обстреливаемых целей ограничено тремя для зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С2» и четырьмя для ЗРК «Тор-М2». При этом одновременно обстреливаемые цели должны находиться в зоне видимости радара наведения. В результате невозможно одновременно работать по целям, атакующим с разных направлений, предполагает автор.

Распространение небольших и дешевых беспилотников усугубит ситуацию. Макаренко проводит расчеты, согласно которым стандартная система ПВО исчерпает боезапас, не остановив рой из 15 атакующих беспилотников. Легкие и относительно дешевые БПЛА могут парализовать любую ПВО, добавляет Макаренко.

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К концу 2023 года Украина намерена иметь армию беспилотников численностью 200 тыс. дронов. Армия беспилотников - это инициатива украинского правительства, которое ослабило ограничения и налоги на импорт беспилотных технологий, стимулируя развитие местной промышленности для лучшего снабжения армии страны.

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