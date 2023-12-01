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Disney's Marvel Studios продолжает работать над созданием кинематографической вселенной Marvel. Масштабная франшиза началась с «Железного человека» в 2008 году и с тех пор обросла множеством других фильмов, сериалов и спин-оффов. Теперь, похоже, в разработке находятся целых четыре новых сиквела MCU.
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С выходом «Мстителей: эндшпиль», MCU приложила немало усилий, чтобы представить новое количество супергероев. Ожидается, что эти персонажи войдут в состав следующей команды Мстителей и даже других групп, таких как «Молодые Мстители» и «Люди Икс». Теперь, по словам инсайдера Дэниела Рихтмана, некоторые из этих персонажей вернутся в четырех новых сиквелах.
Интересно, что, хотя большинство из них посвящено вышеупомянутым новым персонажам, есть и старые любимцы фанатов, которые могут вернуться. Это, несомненно, порадует фанатов, которые скучают по любимым супергероям, поскольку новые персонажи продолжают появляться.
Вот список сиквелов MCU, которые находятся в разработке на ноябрь 2023 года:
- Вечные 2
- Доктор Стрэндж 3
- Черная пантера 3
- Тор 5