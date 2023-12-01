Warner Bros. Pictures представила первый официальный трейлер фильма «Фуриоса: Сага о Безумном Максе».

Поклонники с нетерпением ждали следующей части кинофраншизы «Безумный Макс» с момента выхода «Дороги ярости» в 2015 году. Теперь, после длительного периода производства, первый трейлер фильма «Фуриоса: Сага о Безумном Максе» подтверждает, что фильм наконец-то готов к выходу.

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Фильм станет продолжением культовой постапокалиптической фантастической франшизы Джорджа Миллера. Впервые серия фильмов началась с фильма «Безумный Макс» в 1979 году, затем последовали «Воин дороги» в 1981 году и «Безумный Макс: За пределами купола грома» в 1985 году. После этого культовый бренд оставался невостребованным до выхода «Дороги ярости» в 2015 году. Именно этот фильм омолодил франшизу и представил нового Макса в исполнении Тома Харди. В этом же фильме появилась Фуриоза, которую сыграла Шарлиз Терон, а в грядущем приквеле ее сыграет Аня Тейлор-Джой.

По информации издания FilRoi, когда мир рушится, юную Фуриосу похищают из Зеленого места многих матерей и передают в руки орды байкеров под предводительством военачальника Дементуса. Пока два тирана воюют за господство над Цитаделью, Фуриоса переживает множество испытаний, прокладывая путь домой через Пустошь.





Джордж Миллер снял долгожданный фильм студии Warner Bros. Pictures по сценарию, написанному им в соавторстве с Нико Латурисом.

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Помимо Ани Тейлор-Джой в роли младшей версии титульной героини, сменившей Шарлиз Терон в «Безумном Максе: Дорога ярости», в приквеле также снимаются Крис Хемсворт и Том Берк. Мировая премьера состоится в 2024 году, по неофицальным данным весной.