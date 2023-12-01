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Северная Корея становится крупным поставщиком оружия

Находящийся под жесткими санкциями Пхеньян на 2023 год превращается в военную державу.
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Корейская война в 1950-х годах помогла возродить японскую экономику. Долгая война во Вьетнаме в 1960-х и 1970-х годах сыграла очень важную роль в становлении Южной Кореи как важной промышленной державы на 2023 год. Обе страны извлекли огромную выгоду из участия в тогдашних военных действиях, которые определяли геополитические контуры мира в те дни.

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Нельзя сказать, что Северная Корея станет еще одной Японией или Южной Кореей. Однако конфликты на Украине и в Газе значительно облегчают Северной Корее получение продовольствия, топлива и технологий, необходимых для ее выживания как страны. Все это становится возможным благодаря массовому производству оружия и ракет международных покупателей таких как Россия, Иран, Сирия, Палестина.

Оружие, захваченное во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, по сообщениям, включало в себя реактивные гранаты F-7, произведенные режимом Пхеньяна. Судя по видеозаписям нападения, утверждается BBC, что террористическая группировка использовала северокорейскую самозарядную винтовку Тип 58, разновидность автомата Калашникова.

Израильские официальные лица утверждают, что 10 % оружия, использованного ХАМАС во время нападений, было произведено в Северной Корее. По мнению представителей южнокорейской разведки, помимо того, что Пхеньян предоставил ХАМАС средства для убийства, он также мог помочь с ноу-хау. По их словам, тактика, лежащая в основе атаки ХАМАС, была удивительно похожа на северокорейские военные учения 2016 года по нападению на резиденцию президента Южной Кореи в Сеуле.

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Хорошо известно, что отношения между ХАМАС и Северной Кореей насчитывают уже много лет. Британская газета Daily Telegraph еще в 2014 году сообщила, что ХАМАС сделал первый взнос Пхеньяну для приобретения ракет и коммуникационного оборудования в рамках более значительной сделки по продаже оружия. Газета отметила, что ХАМАС установил тесные связи с Северной Кореей, которая стремится поддерживать группы, выступающие против интересов Запада в регионе. Также газета со ссылкой на неназванных израильских военачальников сообщила, что северокорейские эксперты консультировали ХАМАС по вопросам создания сети подземных террористических туннелей на основе тех, которые Пхеньян построил несколько десятилетий назад под демилитаризованной зоной с Южной Кореей.

Не менее известно, что северокорейское оружие в ХАМАС поступает через Сирию и Иран, с которыми у Пхеньяна прекрасные отношения. Эксперты по торговле оружием утверждают, что Сирия закупила у Северной Кореи ракеты Scud C и Scud D. Северокорейские летчики-истребители помогали сирийским ВВС во время войн с Израилем в 1967 и 1973 годах. В 1970-х и 1980-х годах Северная Корея помогала Сирийской арабской армии модернизировать танки Т-54 и Т-55 и поставляла Сирии переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

Однако на Ближнем Востоке ближайшим другом Северной Кореи является Иран. Партнерство Пхеньяна и Тегерана в сфере безопасности набрало силу только после иранской революции 1979 года. Северная Корея начала поставлять артиллерийские снаряды в Иран в марте 1980 года. Во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов она способствовала тайным поставкам оружия из тогдашнего Советского Союза и Китая в Иран.

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В 1990-е годы Северная Корея начала поставлять в Иран оборудование для баллистических ракет, такое как транспортно-пусковые установки Scud и ракетные двигатели Nodong. Северокорейские баллистические ракеты дальнего радиуса действия стали основой для иранских ракет серии «Шахаб», которые в настоящее время угрожают Израилю. Аналогичным образом, подводные лодки иранского флота класса Ghadir, как говорят, были созданы по образцу северокорейских прототипов. Если верить западным разведкам, ракетное сотрудничество между Ираном и Северной Кореей позволило Ирану укрепить свой военный потенциал. К ним относится и сотрудничество в ядерной сфере, подобно сотрудничеству Северной Кореи и Пакистана.

Пакистан помогал северокорейской атомной программе (технологии обогащения на центрифугах), а в ответ Северная Корея помогала Пакистану в разработке ракет большей дальности. Аналогичным образом, существует долгая история сотрудничества между Северной Кореей и Ираном в ядерной и ракетной областях. В некоторых видах иранского оружия, которое Россия использует против Украины, есть северокорейские элементы. Но это лишь одна часть истории. Более важная часть заключается в том, что Северная Корея, как никогда раньше, направляет свое оружие непосредственно в Россию.

Пхеньян утоляет снарядный голод России в специальной военной операции на Украине. Северная Корея поставляет России крайне необходимые боеприпасы для артиллерии, минометов, танков, ракетных установок и реактивных систем залпового огня. Так велико значение Северной Кореи для России на ноябрь 2023 года, когда в сентябре президент Путин встретился с верховным правителем Ким Чен Ыном, чтобы обсудить покупку корейского оружия. Ким отправился на поезде на космодром на Дальнем Востоке России, чтобы обсудить условия торговли. В конце концов, запасы оружия и боеприпасов советского образца, которыми располагает Северная Корея, совместимы с системами российской армии. Северная Корея обладает огромной оружейной промышленностью, продукция которой почти полностью повторяет советскую, хорошо известную российским военным.

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По имеющимся данным, Северная Корея может поставлять беспилотники и ракеты, такие как KN-23, которая является почти копией российской баллистической ракеты «Искандер», самоходные гаубицы и многоствольные ракетные комплексы. Американские эксперты уверены, что Северная Корея уже около года поставляет в Россию 152-мм снаряды и ракеты типа «Катюша».

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В отчет Северная Корея получает геополитический вес своей страны, он повышается за то, что она разделяет мировоззрение России, которая по-прежнему остается во многих смыслах сверхдержавой, обладающей грозным, возможно, самым большим ядерным арсеналом и высокоразвитой научно-промышленной базой. Во-вторых, Северная Корея получает российскую пшеницу, газ и нефть - товары, которых страна практически не имеет. В-третьих, самые очевидные экономические выгоды, которые получает Северная Корея от значительного экспорта оружия, - это поддержка работников оружейной промышленности, которые создают максимальное богатство для страны и в процессе повышают ракетное мастерство Северной Кореи. В любом случае, масштабное и внезапное расширение оружейной промышленности вносит скромный вклад в экономический рост и потребление. В-четвертых, если верить сообщениям западных СМИ, Северная Корея получает российские чертежи и технологические схемы для прикладных ядерных технологий в качестве оплаты за продажу оружия. Это повышает качество ядерной миссии Пхеньяна.

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Теги

санкции палестина сирия санкции запада военное оружие поставщик оружия пхеньян
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