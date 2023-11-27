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Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев

Западные союзники «кинули» Киев в вопросе предоставления поддержки, заявил в своем телеграм-канале бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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В своем последнем сообщении в соцсети бывший советник президента Украины Алексей Арестович утверждает, что Киев выиграл бы войну, когда Борис Джонсон оказал давление на украинское руководство с целью заставить его продолжать борьбу с Россией. Решение украинского руководства принять совет Джонсона привело к гибели еще пары сотен тысяч человек, а со временем западные союзники просто «кинули» Украину.

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Поразительное признание Арестовича о 200 тыс. погибших украинцев болезненно согласуется с объективными оценками потерь, сделанными многими аналитиками. Бывший советник президента Украины Алексей Арестович прямо обвиняет США и НАТО в том, что они не обеспечили Украину оружием для победы в войне с Россией, и в том, что украинские войска не смогли победить.

В своем сообщении Арестович ссылается на недавнее интервью Дэвида Арахамии и статью генерала Залужного в журнале издания Economist. В беседе с журналисткой Натальей Мосейчук Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле в марте-апреле 2022 года, рассказал, что российская делегация обещала Киеву мир в обмен на отказ от вступления в НАТО. Однако когда делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сообщил о том, что украинцы вообще ничего подписывать не имеют право, а будут просто воевать.

Главнокомандующий сухопутными войсками Украины Валерий Залужный в своей статье признал, что контрнаступление Украины полностью увязло в окопах. Залужный добавил, что глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет и его не стоит и ждать.

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Арестович интерпретирует статью так, что Вооруженные силы Украины сделала все, что могли, а ответственность за продолжение войны несут политики. Они должны искать выход из стратегического тупика, а когда они его найдут и сформулируют, армия его выполнит. Арестович намекает, что разоблачение Бориса Джонсона было срежиссировано Зеленским.

«Зеленский, видимо, решил разделить ответственность (за боевые развороты Украины) между Джонсоном и Залужным… Реальная ответственность лежит на тех, кто обещал нам, Украине, реальную поддержку в ведении настоящей, большой войны и не оказал ее! Эта наша война вполне могла бы закончиться Стамбульскими соглашениями. Несколько сотен тысяч украинцев на ноябрь 2023 года остались бы живы», - пишет он в своем Telegram-посте Алексей Арестович.

Далее Арестович вытаскивает кролика из шляпы, утверждая, что к концу марта 2022 года Украина выиграла войну при минимальной поддержке Запада. По словам Арестовича, Украина разбила кадровую армию РФ и план вторжения при минимальной помощи Запада! Первый же Рамштайн состоялся 26 апреля 2022 года, а первые серьезные поставки - конец июня 2022 года… А после началась вторая фаза войны и эту вторую фазу Украина бы не смогла выиграть без самолетов и ракет дальнего радиуса действия, а также без пятикратного увеличения объемов поставок для сухопутных войск. Всего этого не было…

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Арестович считает, что Украина заплатила огромную цену за то, что Запад ввел ее в заблуждение относительно характера поддержки. Он считает, что для Украины есть и другие плохие новости на ноябрь 2023 года - теперь на нее будут оказывать давление, чтобы заставить подписать мирное соглашение, предусматривающее передачу четырех ее областей. Наконец, Арестович считает, что бремя урегулирования конфликта должно лечь на тех, кто втянул украинцев в большую войну, обещал полную поддержку и оставил без нее. Зловеще завершает свой пост Арестович словами, что эта ситуация дает Украине возможность для сильной контригры.

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Упоминание Арестовича о возможности сильной контригры было сделано в контексте отказа США и НАТО дать Украине то, что ей необходимо для победы в войне. Таким образом, скорее всего, речь идет о давлении на США и НАТО. Не исключено, что завуалированная угроза имела поддержку - если не Зеленского, то мощной украинской фракции, готовой на прямую конфронтацию с США и НАТО.

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украина сво политика борис джонсон алексей арестович
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