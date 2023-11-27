В своем последнем сообщении в соцсети бывший советник президента Украины Алексей Арестович утверждает, что Киев выиграл бы войну, когда Борис Джонсон оказал давление на украинское руководство с целью заставить его продолжать борьбу с Россией. Решение украинского руководства принять совет Джонсона привело к гибели еще пары сотен тысяч человек, а со временем западные союзники просто «кинули» Украину.

реклама





Поразительное признание Арестовича о 200 тыс. погибших украинцев болезненно согласуется с объективными оценками потерь, сделанными многими аналитиками. Бывший советник президента Украины Алексей Арестович прямо обвиняет США и НАТО в том, что они не обеспечили Украину оружием для победы в войне с Россией, и в том, что украинские войска не смогли победить.

В своем сообщении Арестович ссылается на недавнее интервью Дэвида Арахамии и статью генерала Залужного в журнале издания Economist. В беседе с журналисткой Натальей Мосейчук Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации на мирных переговорах в Стамбуле в марте-апреле 2022 года, рассказал, что российская делегация обещала Киеву мир в обмен на отказ от вступления в НАТО. Однако когда делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сообщил о том, что украинцы вообще ничего подписывать не имеют право, а будут просто воевать.

Главнокомандующий сухопутными войсками Украины Валерий Залужный в своей статье признал, что контрнаступление Украины полностью увязло в окопах. Залужный добавил, что глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет и его не стоит и ждать.

реклама





Арестович интерпретирует статью так, что Вооруженные силы Украины сделала все, что могли, а ответственность за продолжение войны несут политики. Они должны искать выход из стратегического тупика, а когда они его найдут и сформулируют, армия его выполнит. Арестович намекает, что разоблачение Бориса Джонсона было срежиссировано Зеленским.

«Зеленский, видимо, решил разделить ответственность (за боевые развороты Украины) между Джонсоном и Залужным… Реальная ответственность лежит на тех, кто обещал нам, Украине, реальную поддержку в ведении настоящей, большой войны и не оказал ее! Эта наша война вполне могла бы закончиться Стамбульскими соглашениями. Несколько сотен тысяч украинцев на ноябрь 2023 года остались бы живы», - пишет он в своем Telegram-посте Алексей Арестович.

Далее Арестович вытаскивает кролика из шляпы, утверждая, что к концу марта 2022 года Украина выиграла войну при минимальной поддержке Запада. По словам Арестовича, Украина разбила кадровую армию РФ и план вторжения при минимальной помощи Запада! Первый же Рамштайн состоялся 26 апреля 2022 года, а первые серьезные поставки - конец июня 2022 года… А после началась вторая фаза войны и эту вторую фазу Украина бы не смогла выиграть без самолетов и ракет дальнего радиуса действия, а также без пятикратного увеличения объемов поставок для сухопутных войск. Всего этого не было…

реклама





Арестович считает, что Украина заплатила огромную цену за то, что Запад ввел ее в заблуждение относительно характера поддержки. Он считает, что для Украины есть и другие плохие новости на ноябрь 2023 года - теперь на нее будут оказывать давление, чтобы заставить подписать мирное соглашение, предусматривающее передачу четырех ее областей. Наконец, Арестович считает, что бремя урегулирования конфликта должно лечь на тех, кто втянул украинцев в большую войну, обещал полную поддержку и оставил без нее. Зловеще завершает свой пост Арестович словами, что эта ситуация дает Украине возможность для сильной контригры.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Упоминание Арестовича о возможности сильной контригры было сделано в контексте отказа США и НАТО дать Украине то, что ей необходимо для победы в войне. Таким образом, скорее всего, речь идет о давлении на США и НАТО. Не исключено, что завуалированная угроза имела поддержку - если не Зеленского, то мощной украинской фракции, готовой на прямую конфронтацию с США и НАТО.