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Новые китайские подводные лодки и сенсоры для отслеживания американских меняют расстановку сил

Об этом пишет Wall Street Journal
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По мере развития масштабного военного соперничества между Соединенными Штатами и Китаем различные сообщения, опубликованные в американских СМИ, предупреждают, что господству американских подводных лодок перед китайскими приходит конец. В связи с тем, что КНР добивается успехов в технологических инновациях и расширяет производство.

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Китайские подводные лодки не вызывали существенной озабоченности у Соединенных Штатов в течение нескольких лет. Однако Китай сокращает разницу по мере развития своих подводных технологий и навыков обнаружения. Согласно отчету, недавно опубликованному изданием The Wall Street Journal, это имеет значительные последствия для вооруженных сил США в случае потенциального конфликта из-за Тайваня.

Китайские подводные лодки традиционно отличались шумностью и их было легко обнаружить, отмечается в отчете. Напротив, невероятно тихие подводные лодки ВМС США представляли трудности для китайских военных, создавая дисбаланс сил между двумя сторонами. Однако ситуация меняется, поскольку Китай усердно работает над созданием технологий снижения шума.

На ноябрь 2023 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) эксплуатирует шесть атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), шесть атомных ударных подводных лодок (SSN) и 48 дизельных/воздухонезависимых ударных подводных лодок (SS).

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В отчете Пентагона, опубликованном в октябре 2023 года, говорится, что подводные силы Китая увеличатся до 65 единиц к 2025 году и до 80 единиц к 2035 году. Кроме того, Китай, как сообщается, также пополняет свой арсенал обычными подводными лодками.

Одной из наиболее примечательных особенностей современных подводных лодок является их акустическая скрытность. Хотя бесшумность конструкции редко раскрывается, отчеты указывают на то, что китайские подводные лодки с годами становятся все более скрытными.

В отчете, опубликованном Военным колледжем ВМС США, говорится, что спустя пять десятилетий с тех пор, как была введена в строй первая атомная подводная лодка с обычным вооружением (SSN), НОАК находится на пороге создания атомных подводных лодок мирового класса с двигательной установкой, системой глушения, датчиками и возможностями вооружения, приближающимися к современным. В докладе оценивается, что этот гигантский технологический скачок будет иметь глубокие последствия для подводной безопасности США. До сих пор все китайские подводные лодки использовали гребные винты, в то время как многие подводные лодки США и НАТО используют насосно-реактивные двигатели. Подводные лодки с помповыми двигателями более искусны в том, чтобы уклоняться от подслушивающих устройств противника и приближаться к своей цели.

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Весной 2023 года спутниковые снимки показали, что Китай спустил на воду атомную ударную подводную лодку, в которой использовалась нагнетательно-реактивная двигательная установка. Это был первый случай, когда была замечена китайская подводная лодка, оснащенная шумоподавляющим оборудованием, которое можно увидеть на подводных лодках США.

Помимо технического прогресса, китайское производство также продолжало увеличиваться. Например, спутниковые снимки китайского завода по производству атомных подводных лодок в северо-восточном Хулудао на сентябрь 2023 года показали участки его корпуса, превышающие размеры любой китайской подводной лодки, находящейся в эксплуатации в настоящее время. Завершенный в 2021 году второй, более современный строительный цех завода свидетельствовал о планах по увеличению объемов производства.

Тем временем американские подводные лодки находят западную часть Тихого океана все более опасной. Китайская Народная Республика почти завершила строительство нескольких подводных сенсорных сетей в Южно-Китайском море и других районах, окружающих китайское побережье, получивших название «Подводная Великая стена». Ссылаясь на китайских военных и академические источники, в отчете WSJ говорится, что сети КНР значительно улучшают их способность обнаруживать вражеские подводные лодки.

Появление патрульных самолетов и вертолетов, которые собирают гидроакустические данные с подводных буев, помогло НОАК стать более искусной в обнаружении вражеских подводных лодок. Устройства подводного прослушивания, известные как гидрофоны, теперь могут быть установлены на кораблях или подводных лодках ВМС Китая.

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Китай использовал десятки противолодочных патрульных самолетов Y-8 для проведения более чем 40-часовых учений по охоте за подводными лодками в Южно-Китайском море в августе 2023 года. Военно-морские силы Китая и России за несколько недель до этого отрабатывали скоординированные противолодочные операции в Беринговом море, у берегов Аляски.

«Развитие событий означает, что эра неоспоримого господства США в морях вокруг Китая заканчивается. Американские власти с начала 2000 года сами вырастили военного зверя, потому что анализировали лишь на 3-5 лет вперед», - сообщает WSJ.

Однако, в то время как американская пресса освещала подводные технологии Китая и его гигантские скачки в последние годы, Пекин все еще борется с экспортом подводных лодок в Таиланд без немецких двигателей. Спустя несколько месяцев после того, как Таиланд заявил, что купит подводную лодку у Китая, но в октябре 2023 года тайландские власти заявили, что решили отложить эту идею, поскольку немецкий двигатель в подлодке был недоступен.

В 2017 году было подготовлено первоначальное соглашение о покупке подводной лодки класса S26T Yuan с дизельными двигателями MTU-396 немецкого производства. Однако после того, как Германия вышла из соглашения, заявив, что китайская военная техника не может использовать предлагаемые двигатели из-за политических ограничений, начали возникать проблемы. Для того чтобы уберечь соглашение от срыва, Пекин предложил замену местного производства и двигатели CHD620 с обратной конструкцией. Двигатели изготовленные государственным китайским производителем подводных лодок и одобренные ведущей немецкой компанией по производству практически всех двигателей MTU. Последовали напряженные переговоры, когда китайские дипломаты настойчиво выступали за использование их разработок.

Известно, что Таиланд отказался от двигателя китайского производства для подводной лодки якобы из-за проблем с качеством. Однако, согласно последним сообщениям, главнокомандующий ВМС Таиланда Адм Адунг Фан-Иам заявил 21 ноября 2023 года, что у Китая уже есть лицензионная версия немецких двигателей, которые должны были привести в действие подводную лодку, продаваемую Таиланду, и двигатели соответствуют техническим характеристикам немецкого двигателя.

Двигатель CHD620 - это лицензионная версия немецкого двигателя MTU396 китайского производства. Адмирал сообщил о том, что, поскольку это был тот же двигатель местного производства в Китае, изменение не нарушило контракт на подводную лодку, подписанный Королевскими ВМС Таиланда (RTN). Главнокомандующий ВМС добавил, что представители верфи Королевского военно-морского флота Таиланда были свидетелями испытаний двигателя в Китае, которые продолжались в течение 200 часов, и пришли к выводу, что он может быть заменой. Адм Адунг также сообщил журналистам, что он пытался убедить правительство в том, что двигатель был подходящим выбором.

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Однако на конец ноября 2023 года сделка столкнулась с трудностями. Министр обороны Таиланда Сутин Клунгсанг сообщил в 13 октября 2023 года, что Королевский военно-морской флот Таиланда заказал китайский фрегат вместо запланированного приобретения китайской субмарины Тип 041 класса Юань из-за отсутствия немецкого двигателя, как первоначально предполагалось. Проект подводной лодки не отменен, но будет отложен на определенный период. Министр не уточнил график возобновления закупок подводных лодок.

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