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Россия берёт под прицел все 11 американских авианосцев гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к концу года на вооружении Военно-морского флота РФ количество многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами превысит 40 единиц.
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21 ноября 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу призвал верфи страны строить многоцелевые корабли с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для уничтожения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, включая авианосцы и корабельные ударные группы.  Глава Минобороны России, выступая на заседании коллегии военного ведомства, также призвал поддерживать в постоянной готовности все компоненты стратегических ядерных сил. В своем обращении генерал Шойгу тонко сформулировал намерение Российской Федерации принять вызов, брошенный дерзко сформулированным намерением руководства США ослабить Россию. Авианосные группировки США являются ключевыми для поддержания гегемонии США, и Россия, похоже, приняла это к сведению. Но задача, стоящая перед Россией, не тривиальна.

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Авианосцы действуют как авианосные ударные группы или как оперативное соединение, включающее другие военные корабли и корабли поддержки. Авианосец обычно оснащен многоуровневой системой обороны, которая включает в себя системы вооружения ближнего боя (CIWS), ракеты средней дальности и системы противовоздушной обороны большой дальности. Кроме того, другие военные корабли в составе группы или оперативных групп имеют различные системы противовоздушной обороны, которые способствуют общей обороне. Во время операций воздушное пространство вокруг авианосной группы круглосуточно контролируется палубными платформами AEW&CS.

Российские дозвуковые крылатые ракеты, такие как «Калибр», не представляют угрозы для авианосца. Их легко обнаружить и уничтожить задолго до того, как они приблизятся к авианосной группе, даже в случае массированной атаки.

Корабли ВМФ России на 22 ноября 2023 года используют только одну систему вооружения, предназначенную для потопления авианосцев США, – ракету П-700 «Гранит». Ракета весом 7 тыс. кг - это гигант с боеголовкой весом 750 кг и мощностью 500 кт. «Гранит» может летать со скоростью до 1,6 Маха на малой высоте и более 2,5 Маха на большой высоте. Сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета также может быть вооружена термоядерной боеголовкой, а максимальная дальность стрельбы составляет 625 км. Одиночное попадание ракеты, даже обычной боеголовкой, скорее всего, выведет из строя авианосец.

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Однако на ноябрь 2023 года в составе ВМФ России находятся только два крейсера класса «Киров» – «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». Учитывая небольшое количество российских кораблей, вооруженных ракетами «Гранит», их местоположение было бы известно ВМС США в любое время. Боевой радиус палубного многоцелевого истребителя F/A-18C/D Hornet составляет приблизительно 300 морских миль на внутреннем топливе. При оснащении внешними топливными баками или возможностью дозаправки в воздухе дальность полета самолета может быть увеличена. Таким образом, нет никаких шансов, что российский военный корабль сможет приблизиться к авианосной группе на расстояние пуска ракеты «Гранит».

Российские ракеты Р-800 «Оникс» обладают высокой сверхзвуковой скоростью и маневренностью, позволяющими преодолевать оборону авианосной группы, и они установлены на многих военных кораблях и подводных лодках. Однако их боеголовка весом в 300 кг намного меньше, чем 750 кг боеголовка «Гранита». Исход столкновения между кораблем ВМФ России, вооруженным ракетами «Оникс», и авианосной группой ВМС США будет зависеть от конкретных обстоятельств, контрмер, применяемых авианосной ударной группой, и успеха проникновения ракеты через оборону авианосца. Даже в случае неблагоприятного исхода вероятность того, что один или даже несколько ударов «Оникса» могут потопить авианосец, минимальна.

Количество российских кораблей, вооруженных ракетами «Оникс», исчисляется десятками, но тогда ВМС США содержат 11 авианосных ударных групп. Кроме того, остается проблема сближения с авианосной группой в пределах дальности пуска «Оникса». Кроме того, у российского военно–морского флота есть много подводных лодок, вооруженных ракетами «Оникс», которые представляют значительную угрозу для авианосных групп США - если их местонахождение не известно ВМС США.

Возвращаясь к тому, что сказал генерал Сергей Шойгу в своем обращении к коллегии военного ведомства, – маловероятно и то, что во время своего выступления он имел в виду ракету «Оникс». Ракета «Гранит» должна быть заменена в качестве основного средства поражения авианосцев ВМФ России гиперзвуковой крылатой ракетой 3М22 «Циркон». «Циркон» может развивать скорость до 8 махов и поражать цели на дальностях до 500-1 тыс. км. В отличие от высокоскоростных ракет, гиперзвуковая «Циркон» будет практически невозможно перехватить средствами ПВО авианосной группы. Считается, что «Циркон» имеет боеголовку весом от 300 до 400 кг. Однако его значительно более высокая скорость сделала бы его таким же разрушительным, как «Гранит». Удар «Циркона», скорее всего, также выведет из строя авианосец.

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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым боевым кораблем ВМФ России, оснащенным гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Военный корабль оснащен ячейками VLS 3С14, которые могут использоваться для запуска противокорабельных крылатых ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон». Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил коллегии военного ведомства, что на ноябрь 2023 года «Адмирал Головко» проходит государственные испытания. Корабли проекта 22350 - фрегаты 1-го ранга, предназначенные для действий в дальней морской зоне. Это самый крупный боевой корабль современного российского флота новой постройки.

Ранее 31 марта 2023 года Министерство обороны России сообщило, что «Адмирал Головко»  прибыл на главную базу Северного флота для проведения заводских ходовых испытаний и государственных испытаний, а также контрольных стрельб на полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Планируется, что военный корабль будет передан Военно-морскому флоту России в конце 2023 года. Вполне вероятно, что «Адмирал Головко» и «Адмирал Касатонов» будут дооснащены ячейками VLS 3S14 в ходе их следующего запланированного переоборудования, чтобы они могли запускать «Цирконы».

Другими платформами, которые могут получить «Цирконы», являются корветы класса «Гремящий» (оснащенные ячейками VLS UKSK во время их строительства) и эсминцы противолодочной обороны класса «Удалой».

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Россия также готова создать зенитно-ракетный комплекс на базе ракеты «Циркон», размещенной на океанских военных кораблях, таких как фрегаты проекта 22350 и крейсеры класса «Удалой». Также предлагается разместить ракеты «Циркон» на подводных лодках класса «Ясень» и модернизированных подводных лодках класса «Оскар». В дополнение к возможностям уничтожения авианосцев, которые используются на ее военных кораблях, Российская Федерация также развертывает гиперзвуковые крылатые ракеты воздушного базирования, способные выводить из строя авианосцы.

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