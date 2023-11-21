Архитектура Blackwell, которая ляжет в основу RTX 50, построена с 3-нм техпроцессом TSMC.

На момент запуска серии RTX 40 не хватало совместимости с важными технологиями, такими как DisplayPort 2.1. С другой стороны, компания AMD уже внедрила эти стандарты в свои графические процессоры серии RX 7000. Однако с игровыми графическими процессорами следующего поколения Nvidia попытается исправить свою ошибку, поскольку карты серии RTX 50, как сообщается, будут оснащены новейшим стандартом DisplayPort.

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Согласно инсайдеру kopite7kimi, следующая серия графических процессоров Nvidia при запуске будет включать совместимость с DisplayPort 2.1. Однако до сих пор неясно, какую версию стандарта будет поддерживать серия RTX 50. Например, в то время как серия Gaming RX 7000 имеет максимальную пропускную способность 54 Гб/с с поддержкой DP 2.1 UHBR13.5, версии Workstation W7000 предлагают пропускную способность 80 Гб/с с поддержкой UHBR20.

Тот же источник также сообщил, что предстоящие графические процессоры Blackwell architecture, по его данным, будут использовать 3-нм технологический узел от TSMC. Учитывая, что TSMC имеет различные узлы N3 (N3/N3E/N3P/N3X) и возможность создания пользовательского узла для Nvidia, еще неизвестно, какой из них будет использоваться.

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У графических процессоров Blackwell нет конкретной даты выпуска, но последняя дорожная карта от Nvidia указывает на что-то между концом 2024 и началом 2025 года.