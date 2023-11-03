Игра выйдет 2 ноября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Студия Croteam и издательство Devolver Digital представили релизный трейлер The Talos Principal 2. Cобытия предстоящей игры будут происходить в городе с роботами, после того, как человечество утратило свою цивилизацию.

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Игрокам предстоит разгадать тайну скрытого драгоценного камня, скрывающего огромную силу в произвольной сфере. 1 ноября 2023 года издание IGN также поделилось 33 минутами геймплея головоломки The Talos Principal 2.

Стоит отметить, что главным героем в The Talos Principal 2 станет один из андроидов, проживающих в Новом Иерусалиме. Это непростое путешествие, которое потребует от него раскрытия впечатляющих истин, исследования загадочных отрывков и решения различных загадок, включая экзистенциальные проблемы.

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The Talos Principle 2 выйдет 2 ноября 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пользователи Steam могут бесплатно опробовать игру через демо-версию и если она им понравиться, то приобрести ее.