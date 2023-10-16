На банкнотах изображены виды Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Новые банкноты номиналом 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. показал ЦБ РФ с памяткой о том, что банкнота номиналом 1 тыс. руб. посвящена Нижнему Новгороду, а 5 тыс. руб. Приволжскому федеральному округу.

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На 1 тыс. руб. изображена Никольская башня является центром фасада Нижегородского кремля, задняя часть помещения посвящена Музею истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музея археологии и этнографии в Уфе.

На 5 тыс. руб. можно рассмотреть Екатеринбург и Уральский федеральный округ. На лицевой стороне основное изображение со стелой «Европа-Азия» спереди и памятником «Сказание об Урале» в Челябинске на обороте, а также стелой «66 параллелей» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкнота номиналом 1 тыс. руб. имеет тот же цвет и гамму, что и нынешние банкноты. Самый распространенный тип выполнен в сине-зеленом цвете, а 5 тыс. руб. – в оранжевых оттенках. На лицевой стороне новых банкнот размещен QR-код, который направляет пользователей на сайт Банка России, где указаны защитные свойства банкнот.

Новые банкноты будут выпускаться поэтапно, с 16 октября 2023 года и будут обращаться так же, как и предыдущие банкноты до середины 2024 года.

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