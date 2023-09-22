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В России разработали новый проект стратегической атомной подлодки «Арктур»
ЦКБ "Рубин" разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки на среднесрочную перспективу.

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Центральное конструкторское бюро Рубин в России представляет новую концепцию стратегической атомной подводной лодки, заменяющую подводные крейсера серии «Борей» во второй половине XXI века.

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Концептуальный образец под названием «Арктур» впервые был показан на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», и ожидается, что эти новые стратегические атомные подводные лодки войдут в состав Военно-морского флота Российской Федерации после 2037 года.  

Хотя концепция «Арктур» является одним из вариантов, Центральное конструкторское бюро Рубин предлагает и более традиционные альтернативы в среднесрочной перспективе до 2030 года. Решение о выборе будет принимать командование Военно-морским флотом России. Как и в случае с другими известными атомными подводными лодками, включая самые передовые, идеи разрабатывались в сотрудничестве с российским флотом. Следующее поколение российских стратегических атомных подводных лодок будет меньше по размерам, но максимально оснащено вооружением и беспилотными аппаратами. Кроме того, подводные лодки «Арктур» также могут быть предложены для экспортных продаж.  

Центральное конструкторское бюро Рубин является основным разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских дронов в Российской Федерации. В своем составе оно включает МГНПЭП «Экопол», Северное отделение ЦКБ МТ «Рубин» и МГП «Диакор».

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#россия #арктур #атомные подводные лодки #военно-морской флот российской федерации #центральное конструкторское бюро рубин
Источник: rg.ru
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