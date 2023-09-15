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Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке WhatsApp
Роскомнадзор сообщил, что американский мессенджер WhatsApp, будет заблокирован в РФ, если проект будет распространять среди пользователей страны запрещённую информацию.

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Роскомнадзор может заблокировать службу обмена сообщениями WhatsApp, если она продолжит распространять запрещенную информацию.

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Как заявили в Роскомнадзоре, мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если на нем будут транслироваться недружественные каналы с запрещенной информацией. Появление недружественных каналов с запрещенной информацией немедленно повлечет за собой требование об их удалении и, в случае отказа, блокировке, говорится в сообщении Роскомнадзора на официальном сайте ведомтсва.

Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и социальные сети, которые работают на территории Российской Федерации и ориентированы на российских пользователей, говорится в сообщении регулятора. В Роскомнадзоре настоятельно рекомендуют российским организациям и пользователям перейти на внутренние сервисы, работающие в российской юрисдикции и соответствующие российскому законодательству.

Meta Platforms представила каналы WhatsApp, позволяющие пользователям следить за контентом об увлечениях, спортивных командах, новостями от знаменитостей, местных чиновников и других лиц в 150 странах. Платформы социальных сетей Facebook и Twitter на сентябрь 2023 года уже запрещены в России.

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#россия #whatsapp #роскомнадзор #мессенджер #сервисы #социальные сети и сообщества
Источник: interfax.ru
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