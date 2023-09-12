Технологический стартап сделал поразительные заявления о своем инновационном накопителе на основе керамических нанослоев. В Cerabyte утверждают, что это разрушит рынок систем хранения данных стоимостью $500 млрд, сократив общую стоимость хранения в центрах обработки данных на 75%.

Немецкий стартап Cerabyte, занимающийся хранением данных, опубликовал резюме своей предстоящей презентации на конференции разработчиков систем хранения данных 2023 года во Фримонте, Калифорния. Масштабирование технологии керамического хранилища данных с размером битов от 100 нм до 3 нм позволит увеличить соответствующую плотность данных с Гб/см2 до единиц, измеряемых в Тб/см2, считает Cerabyte.

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В дорожных картах представлены серверные стойки, оснащенные картриджами CeraMemory (2025-30) емкостью от 10 до 100 Пб, и CeraTape (2030-35) емкостью до 1 Эб на ленту. По словам разработчиков, эти новые форматы созданы с учетом парадигм плотности, производительности и доступа, а также требований к стоимости и устойчивости центров обработки данных.





По словам разработчиков, для записи данных в CeraMemory лазерный луч или пучок частиц структурирует матрицы данных, аналогичные QR-кодам. Считывание данных может осуществляться с помощью оборудования, использующего методы микроскопической визуализации с высоким разрешением или электронно-лучевую микроскопию. Первоначально не будет необходимости в пучках частиц электронной микроскопии, поскольку эти технологии потребуются только позже в дорожных картах при самых высоких плотностях. Cerabyte заявляет, что тесно сотрудничает с крупными игроками в смежных технологических сегментах.