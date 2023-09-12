Российское автосборочное предприятие Автотор объявило о начале производства коммерческих электромобилей малой и средней грузоподъемности под брендом Brock. Автомобили будут производиться в сотрудничестве с китайским производителем грузовиков Foton.

Базовой моделью станет Brock 75, грузовик полной массой до 7,5 т. Он будет оснащен двигателем в 115 кВт и батареи емкостью 81 кВт*ч. Модель Brock 160 получит двигатель мощностью 218 кВт и батареи емкостью 246 кВт*ч. В обоих случаях используются литий-железо-фосфатные аккумуляторы, обеспечивающие дальность действия до 300 км. Чтобы полностью зарядить их от мощных станций, потребуется около 2 часов. Транспортные средства будут подготовлены для оснащения надстроек, включая бортовые платформы, фургоны, рефрижераторы, автогидравлические подъемники, мусоровозы, эвакуаторы.

Как сообщает пресс-служба Автотора, на этапе подготовки мощностей был проведен комплекс работ по модернизации и оснащению производственной линии специальным оборудованием. Автотор инвестировал 130 млн руб. в новую линию по производству этих автомобилей.