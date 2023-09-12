Компания NACON, широко популярный игрок в индустрии гарнитур, представила свои новые гарнитуры RIG 900 MAX HX, отличающиеся передовыми техническими характеристиками и возможностями.

RIG 900 MAX HX станет первой в отрасли игровой гарнитурой, поддерживающей персонализированный интерфейс Dolby Atmos. Приложение Dolby Personalization сканирует форму ушей, головы и плеч пользователя, создавая акустическую карту, адаптированную специально для этого пользователя. Обещанный результат - насыщенный 3D-звуковой ландшафт, который обеспечивает глубину и размерность и позволяет игроку точно определить, откуда исходят звуки.

Наушники RIG 900 MAX HX весом 295 гр оснащены воздухопроницаемыми вкладышами SNAP-FIT, которые обеспечивают плавный игровой процесс без необходимости вытирать пот. Гарнитура поддерживает приложение 900 MAX Navigator, доступное на iOS / Android, которое позволяет пользователям предварительно настраивать параметры эквалайзера, регулировать чувствительность микрофона и даже проводить диагностику своей гарнитуры в случае неисправности. Это приложение будет доступно к середине сентября 2023 года.

Гарнитура на 11 сентября 2023 года доступен по цене $250 на официальном сайте компании, это примерно 24,5 тыс. руб.