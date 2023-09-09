Решение компании перенести крипто-кошелек Web3 на свою платформу знаменует собой серьезный сдвиг в том, как пользователи в Юго-Восточной Азии взаимодействуют с криптовалютами.

Ведущая платформа для организации поездок в Азии от компании Grab, объявила о крупном шаге по интеграции крипто-кошелька в свой сервис. Учитывая более 180 млн активных пользователей, этот шаг потенциально может изменить картину внедрения цифровых активов в регионе Юго-Восточной Азии и за его пределами.

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Согласно отчету издания TokenInsight, Grab, часто называемый Uber Юго-Восточной Азии, доминирует в сфере совместного использования поездок, доставки еды и цифровых платежей в регионе. Решение компании перенести крипто-кошелек Web3 на свою платформу знаменует собой серьезный сдвиг в том, как пользователи в Юго-Восточной Азии взаимодействуют с криптовалютами.

На 9 сентября 2023 года услуга доступна только в Сингапуре, известном как финансовый и технологический центр Азиатского региона. Это также подтверждает позицию Сингапура как мирового лидера в области финтех-технологий и потенциального полигона для тестирования криптоинтеграции Grab. В объявлении также отмечается, что Polygon wallet на 9 сентября 2023 года поддерживается на платформе Grab. Polygon, масштабируемое решение уровня 2 для Ethereum, известно своей скоростью и низкими комиссиями за транзакции, что делает его практичным выбором для повседневных транзакций.

Для того, чтобы облегчить пользователям Grab использование криптовалют, платформа предоставила рекомендации относительно кошельков и несменяемых токенов (NFT). Это показывает, что Grab не только сосредоточена на использовании криптовалют для платежей, но и признает потенциал NFT и технологии блокчейн в более широком смысле.

Будучи лидером в области мобильных технологий в Юго-Восточной Азии, компания Grab делает первые шаги в мир Web3, финансовое будущее региона будет более децентрализованным и инклюзивным, чем когда-либо прежде.