В Кисловодске сын президента Центральноафриканской республики Эварист Туадера ударил мужчину и напал на женщину.

Эварист Туадера, сын президента Центральноафриканской Республики Фостена-Аршанжа Туадеры, попал на видео, когда избивал двух медработников в Кисловодске, городе на юге России, куда он был отправлен на лечение. Об этом сообщил информационный издание LSI, опубликовавший видеозапись, которая вскоре распространилась в социальных сетях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с президентом Центральноафриканской Республики Фостена-Аршанжа Туадера

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Видео с инцидентом быоло опубликовано российским изданием SHOT. На видеозаписи слышно, как один из медицинских работников произносит: Вызовите отца. По информации сайта Corbeau News, сын президента находится в Российской Федерации уже около двух недель с середины августа 2023 года в сопровождении делегации психологов и психотерапевта.

28 августа 2023 года Эварист Туадера должен был вылететь из Кисловодска в Москву, но за несколько часов до вылета сын президента якобы несколько раз пытался подсидеть сопровождающий его персонал и скрываться от них и ему это удалось. Лидера африканской страны сбежал от группы, которая ожидала его у гостиницы, и ушел с чемоданом на вокзал. Там Эварист Туадера сначала ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону, а после напал на сопровождающего его врача, которая пыталась успокоить дебошира. Девушка утверждает, что Туадера выбил ей челюсть.

Успокоить Эвариста Туадера смогли лишь российские полицейские. Вскоре сына президента Центральноафриканской Республики отправили в Москву и передали сотрудникам посольства. Однако, несмотря на жестокую перепалку, пострадавшие россияне отказались от предъявления обвинений в связи с особым статусом туриста.