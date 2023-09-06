Студия Vector3 раскрыла планы по разработке экшена на выживание Sunkenland, вдохновленного фильмом «Водный мир», который дебютировал в раннем доступе Steam в конце августа 2023 года.

Разработчики обеспечат бесконечный игровой процесс в открытом мире, добавив возможность возрождать добычу. Будет реализована система захвата островов, оккупированных врагами, что будет способствовать стратегическому игровому процессу, основанному на контроле территорий. Авторы будут экспериментировать с более динамичным игровым процессом, позволяя появляться новым фракциям после уничтожения существующих.

Геймеры также могут ожидать введения генерации случайных карт. Варианты строительства базы будут расширены за счет добавления новых конструкций и материалов, таких как мрамор. Разработчики также хотят обогатить подводный геймплей, добавив новые места для исследования. Интерактивность игрового мира предстоит усилить. Этому должно способствовать внедрение интерактивной мебели и предметов, таких как проигрыватели компакт-дисков и диваны.

Пользователи получат больше вариантов защиты базы. Например, они смогут использовать мины и камеры. Разработчики обещают разработать более разнообразные острова для рейдов с уникальными испытаниями и наградами. Игроки также могут рассчитывать на внедрение более высоких уровней технологий и новых рецептов крафта.





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Разнообразие боевых механик будет увеличено за счет введения более широкого спектра оружия, как ближнего, так и дальнего боя. Есть также планы по более богатой настройке персонажей за счет добавления большего количества вариантов одежды. Появятся новые фракции ИИ. Геймеры также могут рассчитывать на расширение списка доступных юнитов новыми опциями, такими как грузовые катера или боевые вертолеты. Разработчики планируют улучшить оптимизацию и улучшить многие технические аспекты.

Игра Sunkeland дебютировал 26 августа 2023 года и доступна только на ПК. Разработчики прогнозируют, что ранний доступ продлится около года. Продукция была принята геймерами тепло - 76% отзывов игроков в Steam положительные. Популярность игры также постоянно растет — 4 сентября 2023 года она установила новый рекорд активности на уровне 26 тыс. человек, играющих одновременно.



