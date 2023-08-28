Samsung представила твердотельный накопитель E3.L емкостью 256 Тб на саммите по флэш-памяти в Калифорнии и рассказала о том, что может произойти в ближайшем будущем.

Компания Samsung удивила всех на саммите Flash Memory Summit в Калифорнии, представив твердотельный накопитель емкостью 256 Тб. Это продукт сочетания новейших технологий и инноваций в области хранения данных.

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В новых твердотельных накопителях от Samsung используется технология QLC NAND, а это означает, что каждая ячейка памяти сможет хранить больше данных, чем предыдущие решения. Именно благодаря этому удается добиться столь впечатляющей мощности.

Эти накопители впечатляют не только емкостью, но и производительностью. Они предназначены для приложений, требующих большого пространства и быстрого доступа к данным. Поэтому можно предположить, что они идеально подойдут в центрах обработки данных (ЦОД), в передовых системах искусственного интеллекта (ИИ) или во время научных исследований, когда хранятся огромные объемы данных.

Еще одним интересным аспектом этих носителей является их энергоэффективность. В тестах Samsung E3.L емкостью 256 Тб потреблял в семь раз меньше энергии по сравнению со стеком из восьми стандартных твердотельных накопителей емкостью 32 Тб. Это не только экологическое решение, оно также позволит снизить эксплуатационные расходы в ЦОДах.

Когда накопитель емкостью 256 Тб поступит в продажу, пока неизвестно. Его презентация показывает, как компания Samsung собирается совершить квантовый скачок в технологии хранения данных, которая наверняка произведет революцию в способах хранения и управления данными.

Samsung не останавливается на SSD. Компания также представила архитектуру PBSSD, целью которой является внедрение накопителей с емкостью, измеряемой петабайтами. Это открывает новые возможности для будущих приложений, таких как разработка ИИ или хранение огромных объемов данных. К сожалению, на 28 августа 2023 года мы не знаем подробностей этой революционной технологии.