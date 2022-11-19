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Мое мнение о God of War Ragnarok

Многие ждали, многие надеялись и вот наконец этот день настал. Вышло долгожданное продолжение легендарной игровой серии God of War. Насколько последняя часть хороша? Расскажу в этом обзоре.
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Было страшновато начинать играть в новую часть God of War Ragnarok, но вот наконец она вышла! Думаете, новая часть осталась на уровне предыдущей 2018 года выпуска? Думаете, игра просто … хорошая? Я любил последнюю часть, но она подняла очень высокую планку, которую не то, чтобы преодолеть сложно, но и соответствовать непросто.   

Итак, для ясности: God of War Ragnarok – отличная игра, которая дарит много эмоциональных моментов, атмосферу мира и динамичный геймплей. Разработчик Sony Santa Monica раскрыл загадку концовки предыдущей части. Теперь Атрей (он же Локи) знает правду о себе, о том кто он такой.

Кратос и Атрей продолжат свое путешествие в поиске ответов на их вопросы. Игра 2018 года была наполнена энергией между Кратосом и его сыном. Новая не стала исключением, а скорее углубилась в отношения отца и сына. Атрей существенно подрос и его умения в бою тоже. В новой части представится возможность испытать умения Атрея в сражении. Сын Бога войны стал почти самостоятельным, но Кратос продолжает заботится о нем, особенно когда Рагнарек так близко.

Геймплей по сравнению с предыдущей частью не сильно изменился. По-прежнему можно пракачивать Кратоса, Атрея и их оружия. Если помните в предыдущей части Кратос с сыном путешествовали вместе и лишь ненадолго разлучались, а в новой части можно будет играть за Кратоса и за Атрея по отдельности, да и в процессе геймплея их напарники будут разные. Но они будут разлучаться лишь на короткий срок, все-таки это игра про отца и сына. Игровой мир стал больше, сюжет насыщенней, побочных квестов и головоломок еще больше. В процессе игры будут открываться новые области, которые можно будет исследовать. На пути будут встречаться призраки, которые нуждаются в помощи, сундуки, новые монстры и многое другое. Вы можете пройти основной сюжет за 15-20 часов, но чтобы побывать везде и выполнить все квесты потребуется более 50 часов.

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Кратос как не странно остается центральным персонажем в игре и до самого конца он будет стараться измениться, чтобы не дать пророчеству из конца предыдущей части сбыться. Несмотря на печальную судьбу всех окружающих богов, Кратоса мне жаль больше всего, так как временами нам будет казаться, что предсказанную судьбу Бога войну не изменить. Из-за этого он боится потерять контроль над сыном и упустить его навсегда. Однако, он идет до конца. Я, очевидно, ничего не испорчу, но к концу я хотел вскрикнуть 'да!' и просто броситься обнять эту большую бороду.

Каждый персонаж, которого вы встретите по ходу игры будет так или иначе несчастен. И всему виной - Всеотец. В самом начале игры вы встретитесь с Одином и Тором. Один покажется очень разумным и мудрым, но раз он мудрейший Бог, то почему бы всех не одурачить? Так он и сделал.

Ощущения после игры получилось двоякое, с одной стороны насыщенное начало, интересный сюжет и взаимоотношения с персонажами, а с другой повествование кажется растянутым, побочные квесты однообразными. Не хватает какой-то глубины во всем этом. Но несмотря на все это, игра God of War Ragnarok все еще легко является одной из лучших игр PS5.

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