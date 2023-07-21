Космическое агентство США сообщает, что на снимках, сделанных телескопом "Хаббл", видны десятки валунов, уплывающих после столкновения.



На иллюстрации изображен спутник НАСА DART, который вот-вот столкнется с астероидом Диморфос [Стив Гриббен для Johns Hopkins APL/ NASA AP Photo]



Космическое агентство Соединенных Штатов заявляет, что десятки каменных осколков были отправлены в космос, когда в 2022 году оно провело успешную попытку сбить астероид с его пути, заставив спутник столкнуться с ним.



В пресс-релизе, опубликованном в четверг, НАСА сообщило, что снимки, сделанные космическим телескопом “Хаббл”, показывают "рой валунов", выброшенный после столкновения, которое предназначалось для проверки метода планетарной защиты.



Столкновение, произошедшее в сентябре, было частью программы под названием Double Asteroid Redirection Test (DART), предназначенной для оценки того, могут ли ученые изменить траекторию объектов в космосе.

Сентябрьский эксперимент был признан успешным: спутник врезался в астероид со скоростью около 22 530 километров в час (14 000 миль в час), успешно изменив свой курс. Джевитт отметил, что в результате удара образовался кратер шириной около 50 метров (160 футов).

Ученые надеются, что в будущем этот метод можно будет использовать для того, чтобы отбивать астероиды на пути к потенциально катастрофическим столкновениям с Землей.

Хотя этот метод мог бы привести к образованию многочисленных осколков, как продемонстрировали снимки, сделанные "Хабблом" в четверг, эти камни, по-видимому, не представляют угрозы. Джевитт объяснил, что валуны, добытые в сентябре, в настоящее время движутся со скоростью около 1 км /ч (0,5 мили в час), что является такой же угрожающей скоростью, как у гигантской черепахи.

Всего было насчитано около 37 валунов размером от 0,9 м (3 фута) до 6,7 м (22 фута) в поперечнике.