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Илон Маск запустил свою ИИ-компанию xAI
Илон Маск хочет заниматься всем

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Илон Маск открыл свой долгожданный стартап в области искусственного интеллекта, xAI, при поддержке команды специалистов из ведущих технологических компаний США. Этот проект, возглавляемый Маском, нацелен на создание альтернативы ChatGPT, принадлежащему OpenAI, компании, которую Маск соосновал, но покинул в 2018 году.
В рамках мероприятия Twitter Spaces Маск объяснил свою стратегию разработки "максимально любопытного" ИИ, который бы пытался понимать истинную природу Вселенной, что, по его мнению, поможет обеспечить безопасность самого ИИ. Он также предсказал появление суперинтеллекта, превосходящего человеческий, в течение следующих пяти или шести лет.

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#илон маск
Источник: reuters.com
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