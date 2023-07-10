Херардо Моран, молодой житель Сальвадора, успешно окончил образовательную программу "Mi Primer Bitcoin" (Мой первый Биткоин) и в настоящее время руководит (https: //twitter.com/gerardomoran414/status/1677321408567824385) обучением по криптовалютам в своей бывшей школе. В серии твитов он поделился историей своего перехода от низкооплачиваемой работы в строительстве, где он зарабатывал всего 6 долларов в день, к обучению биткоину под эгидой Министерства образования Сальвадора 🪤
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Программа "Mi Primer Bitcoin" уже собрала более 1 BTC от международных доноров, стремящихся поддержать образование в области биткоинов. Министр образования Сальвадора Хильберто Мотто в 2022 году подтвердил активную работу государства над просвещением граждан в области Биткоина, с акцентом на молодёжь