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Продолжаем знакомиться с историей появления и развитием курсорных клавиш.

Существовали также системы, которые близки к «4 в строчку», но немного отличаются, например, терминал ADM3, в котором клавиша home расположена в центре. Также, серия IBM 5100 сделала нечто подобное, только это клавиша внимания. Commodore был не намного лучше со своими системами, начиная с PET в 1977 году. Они дали вам только две курсорные клавиши, которые по умолчанию позволяют вам двигаться вниз или вправо. Если вы хотите двигаться в другую сторону, вам придется использовать shift, чтобы изменить направление. Это было очень неудобное расположение на клавиатуре.

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Но более поздние компьютеры, такие как VIC-20 и C64, также сохранили эту концепцию. Но, по крайней мере, они были расположены в нижней правой части клавиатуры рядом с клавишей shift. По крайней мере, здесь вы можете положить 3 пальца на клавиши и управлять курсором во всех 4 направлениях по тактильным ощущениям. Это не идеально, и требуется некоторое время, чтобы приучить свой мозг к такой настройке, но она отлично подходит для редактирования текста, например, листингов BASIC. Но эти клавиши практически никогда не использовались в играх.

Игры Commodore в основном ожидали, что вы будете использовать джойстик. Затем вышла модель C128 с тем, что, вероятно, ожидалось как улучшение. Ведь теперь у вас есть, помимо старого стиля, еще и 4 дополнительные клавиши, расположенные в виде прямых 4, как на других системах той эпохи. Вопрос в том, совпадает ли расположение с другими системами с прямыми 4 клавишами, о которых говорилось ранее? На самом деле, да, оно соответствует расположению клавиш Digital и Kaypro. Не известно, было ли это сделано специально или случайно. Однако их расположение высоко на клавиатуре означает, что вы не можете положить ладонь куда-либо при попытке использовать их.

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На системах Commodore есть интересное совпадение. Если не удерживать клавишу shift, курсорные клавиши по умолчанию перемещаются вниз и вправо. Здесь вы используете те же два пальца, что и на перевернутой Т, и поэтому по крайней мере два из четырех движений точно такие же. Фактически, даже двигаясь вверх, вы все еще используете средний палец для направления вверх. И даже при движении влево вы также используете указательный палец. Таким образом, разница на самом деле меньше, чем кажется.

Commodore Plus/4, на первый взгляд, выглядит так, как будто у него достойное расположение клавиш курсора. Это называется ромбовидной конфигурацией, которая была у некоторых других систем того времени, и все бы ничего, если бы не одна большая проблема. Они просто слишком маленькие. Таким образом, очень трудно использовать их для чего-либо, кроме элементарного редактирования текста или выбора чего-либо в меню.

Теперь давайте перейдем к некоторым вариантам расположения клавиш курсора, которые были довольно хороши, но все же не так хороши, как перевернутая Т. Apple предоставила такую угловую конфигурацию на своей маленькой клавиатуре. Ее несложно использовать, и она, вероятно, будет работать довольно хорошо, если вы сможете приучить свой мозг к ней. Такую же конфигурацию они использовали и в Apple III. Ни одна из этих систем не была настолько популярна, поэтому сомнительно, что многие люди действительно тренировали свой мозг, чтобы использовать их.

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Amiga 1000 также имела странную раскладку. Алмазная раскладка, она была бы почти пригодна для использования, если бы не тот факт, что левая и правая клавиши расположены так близко друг к другу, что не позволяют легко использовать средний палец для чередования вверх-вниз. Однако в 1987 году, с появлением Amiga 500 и 2000, они изменились на перевернутую Т, которую мы все используем сегодня. Таким образом, Amiga 1000 - единственная Amiga, на которой был такой курсор.

У компьютера Osborne был курсор, очень похожий на этот. Но одна интересная вещь, которую сделали Osborne, это то, что левая клавиша курсора может выполнять роль клавиши Backspace, но в отличие от Apple II, она расположена в том месте, где вы ожидаете увидеть клавишу Backspace на клавиатуре. Этот же дизайн они перенесли и на Osborne Executive. В TANDY Color Computer 3 также используется такое расположение клавиш. И еще одним компьютером с подобной раскладкой был IBM PCJr.

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Теперь давайте поговорим об оригинальном IBM PC с клавиатурой Model-F. На первый взгляд можно подумать, что на ней вообще нет клавиш управления курсором. Однако, если вы посмотрите на цифровую панель, то заметите 4 курсорные клавиши. И хотите верьте, хотите нет, но Num-lock был отключен по умолчанию на этих машинах во время загрузки. Это означает, что эти клавиши по умолчанию являются курсорными, а не цифровыми. Большинство игр на этой платформе поддерживали использование курсорных клавиш для перемещения. И многие игры в итоге использовали не только эти 4 клавиши, но и еще 4 клавиши для перемещения по диагонали. Это означает, что у вас может быть 8 клавиш курсора. Известно, что игры Sierra использовали это. Кроме того, большинство клонов XT той эпохи, например, портативный Compaq, также использовали такую же настройку.

Конечно, всего через несколько лет IBM перешла на использование перевернутых Т-образных клавиш управления курсором и стала включать num-lock во время загрузки. Но даже на более поздних моделях у вас всегда была возможность отключить Num-Lock и использовать 8-клавишную схему для игр, которые ее поддерживали.

Были и другие системы, которые давали нам клавиши курсора, очень близкие к раскладке IBM, например, терминал Regent 1000 от ADDS. Только этот терминал действительно умный, потому что HOME находится прямо посередине. Хотя размещение HOME в левом верхнем углу также имеет смысл, потому что на большинстве компьютеров нажатие Home приводит к перемещению курсора в левый верхний угол экрана.

В компьютере Coleco Adam используется точно такая же схема, опять же с "home" посередине. Многие старые клавиатуры сторонних производителей для систем IBM, которые также использовали подобную схему. И хотя это действительно похоже на расположение курсора на цифровой панели IBM, я должен сказать, что оно мне не нравится. Чтобы подняться или опуститься, нужно сдвинуть средний палец дальше. Можно пойти на эту жертву, если это позволит получить 8 направлений. Но если у вас всего 4 направления, то перевернутая Т имеет гораздо больше смысла.

Итак, какие еще компьютеры использовали инвертированную Т, даже в те времена? У Commodore 65 она была. И даже у систем Atari SМ был такой дизайн, и они даже давали вам место для отдыха ладони, что было довольно круто. В конце концов, Apple предложила такую конструкцию в своих больших улучшенных клавиатурах. И даже эта старая система AT&T Unix имеет такой дизайн. Вероятно, большинство машин типа рабочих станций UNIX имели такую клавиатуру, включая Sun SPARCstations, а также Silicon Graphics.

Что ж, из этой статьи вы, вероятно, узнали о курсорных клавишах больше, чем когда-либо хотели знать. Интересно, что в течение двух десятилетий не существовало никакого стандарта, никакого соглашения между производителями, как будто они пытались убедиться, что они полностью отличаются от одного компьютера к другому. На этом все, спасибо за то, что дочитали до этого места.