В этом году появилось множество мониторов с поддержкой Thunderbolt, и компания Samsung присоединилась к ним с новой моделью ViewFinity S8UT. 27-дюймовый 4K IPS-монитор очень похож на офисную модель, поскольку имеет частоту обновления 60 Гц и время отклика 5 мс (GtG). Панель имеет краевую подсветку, типичную яркость 350 кд/м² и коэффициент контрастности 1000: 1. Монитор поддерживает функции Picture-by-Picture и Picture-in-Picture, благодаря нескольким входам.

Интересной особенностью этого монитора является возможность подключения по Thunderbolt 3, поскольку основной порт может выдавать 90 Вт для зарядки подключенного ноутбука, а дополнительный порт - 15 Вт. Монитор поддерживает гирляндное подключение по Thunderbolt, что не так часто встречается в мониторах. S8UT также оснащен портом HDMI 2.0, трехпортовым концентратором USB 3.0, портом Gigabit Ethernet и 3, 5-мм разъемом для наушников, а также парой встроенных стереодинамиков. Подставка поддерживает поворот, шарнир, наклон и регулировку высоты. На S8UT предоставляется трехлетняя гарантия, но о цене пока ничего не известно.





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