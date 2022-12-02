Утечка данных о количестве шейдеров для второго по величине Navi 32 и третьего по величине Navi 33 графических процессоров AMD RDNA3

Унифицированные шейдеры (потоковые процессоры) второго и третьего по величине графических процессоров AMD на базе графической архитектуры RDNA3 просочились в код ROCm, обнаруженный Kepler_L2 в Twitter. В файле "performance.hpp" упоминается "Navi 32" с количеством вычислительных блоков 60, а также "Navi 33" с 32 вычислительными блоками. Из спецификаций "Navi 31" известно, что вычислительный блок RDNA3 по-прежнему равен 64 потоковым процессорам (хотя и со значительным повышением IPC по сравнению с потоковым процессором RDNA2 за счет скорости выдачи двух инструкций).

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60 вычислительных блоков дадут процессору "Navi 32" 3840 потоковых процессоров, что на 50% больше, чем 2560 у его предшественника, "Navi 22", на котором работают такие видеокарты, как Radeon RX 6750 XT. Между тем, количество 32 CU у "Navi 33" составляет 2 048 потоковых процессоров, что численно не отличается от показателя "Navi 23", используемого в RX 6650 XT. Новый вычислительный блок RDNA3 имеет значительные изменения по сравнению с RDNA2, помимо потоковых процессоров с двумя выходами - он получил ускорители Ray второго поколения и два ускорителя AI для матричного умножения.