Seagate выпустила жесткий диск с раскраской в стиле God of War Ragnarök
Мифические ландшафты и грозные норвежские боги и монстры ждут, когда Кратос и Атреус исследуют Девять царств в долгожданной игре God of War Ragnarök, которая выйдет в ноябре этого года. Продолжение игры God of War, получившей признание критиков PlayStation, наверняка поразит воображение и вызовет восторг у геймеров, и это вдохновило компанию Seagate на выпуск нового специального издания внешнего жесткого диска (HDD) Game Drive с единственным в своем роде художественным произведением, вдохновленным игрой.
Новый официально лицензированный специальный диск Seagate God of War Ragnarök Game Drive для консолей PlayStation 5 (PS5) и PlayStation 4 (PS4) с потрясающим дизайном по мотивам игры и настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой пополнил ассортимент устройств хранения данных для игроков PlayStation. Внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ увеличивает объем памяти, позволяя игрокам тратить меньше времени на управление хранилищем консоли и больше времени на игры.
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