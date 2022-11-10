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AOC выпустила новый изогнутый монитор CU34G2XP

AOC представляет изогнутый игровой монитор CU34G2XP
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Вслед за монитором CU34G2X трехлетней давности компания AOC представила модель CU34G2XP. Обновленная версия имеет тот же размер дисплея и по-прежнему использует изогнутую панель VA, но есть и другие усовершенствования, благодаря которым этот монитор стоит приобрести вместо старшей модели.

AOC CU34G2XP оснащен 34-дюймовой ультраширокой VA-панелью с кривизной 1500R, имеет разрешение 3440х1440, частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс G2G. Типичная яркость составляет около 350 нит, а коэффициент контрастности - 4000: 1. Эти параметры в сочетании с 8-битной глубиной цвета позволяют монитору покрывать 99% гаммы sRGB и 91% спектра DCI-P3. Стоит отметить, что монитор откалиброван на заводе с? E< 2 (sRGB).

Контент HDR10 и FreeSync Premium поддерживаются монитором CU34G2XP. Кроме того, монитор оснащен режимом снижения размытости, PiP, PbP, стабилизатором черного и функцией наложения, позволяющей поместить перекрестие в центр экрана или добавить счетчик FPS. В монитор также встроены режим Bluelight и технология предотвращения мерцания.

На задней панели монитора вы найдете 2 порта DisplayPort 1.4, 2 интерфейса HDMI 2.0, 3, 5-мм разъем для наушников и концентратор USB 3.2 Gen1. Входящая в комплект подставка имеет регулировку поворота, наклона и высоты. Также имеется возможность использовать кронштейн для монитора стороннего производителя, совместимый с VESA 100х100.

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