Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мои впечатления от игры Chernobyl: Terrorist Attack (Чернобыль Зона отчуждения)

Chernobyl: Terrorist Attack - это шутер, рассказывающий о том, как террористы захватили Чернобыльскую АЭС, и пригрозили ее взорвать, требуя баснословные деньги для того, чтобы освободить станцию.
[ ] для раздела Блоги
+
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня у нас на обзоре игра под названием Chernobyl: Terrorist Attack, а в русской версии -  Чернобыль Зона отчуждения. Игра вышла 11 лет назад, в 2011 году из под пера студии Play паблишинг. В этой игре есть все - красные бочки, привет из шутеров двухтысячных, глупые террористы, без инстинкта самовыживания, и, конечно же, вертолеты которые будут вас долбить всю игру.

реклама

Во вступительном фильме, от лица протагониста Юрия, нам расскажут про сюжет самой игры: «Припять. Мертвый город. Город ядерных страхов и призраков прошлого. Немногие осмеливались войти в запретную зону. Радиоактивная смерть, захороненная в бетонном саркофаге отпугивала людей. До вчерашнего дня. Группа вооруженных террористов заняла электростанцию. Припять и окрестности. Они угрожают уничтожить саркофаг и выпустить ядерную смерть, если им не заплатят огромный выкуп. Ветер может за пару дней разнести заразу на пол Европы.


рекомендации
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Военный удар не обсуждался. Бандиты бы успели взорвать станцию. Поэтому для уничтожения террористов был выбран всего один солдат. Это был лучший из лучших, самый сильный, самый крепкий непобедимый. Я.»

Итак, не успев даже начать игру, нам предлагают спрятаться в кустах. Я же пришел сюда убивать террористов, а не сидеть по кустам. Что же мы имеем против террористов. У нас собой есть один автомат и один пистолет. И это все. Всего один вертолет может разнести нас в клочья. Ладно, прорвемся, ведь только на меня одного надеется народ.

реклама


Наш первый бой - кидаем гранату. Граната даже не поцарапал а врагов. Что же, придется разбираться с ними традиционными методами. Благодаря хорошему искусственному интеллекту тупые террористы идут в одну и ту же точку, чтобы помереть. Одна за другой идут битвы, в которых у террористов просто нет шансов, нет мозгов, чтобы победить нас. Технично разбираемся с десятками врагов, поливая их свинцовыми подарками, и забрасываем гранатами. Гранаты хоть и наносят малый урон, их не стоит жалеть, ибо добыть их очень легко. Из каждого второго поверженного врага выпадет граната.

Дальше просто отличная идея  - для экономии своих боеприпасов мы поджигаем ящики с оружием. Поджигая ящики с оружием, мы ничуть не отличается умом террористов, ведь нам даже неизвестно какое оружие в ящиках. Возможно, там даже есть снаряды. Далее у нас по плану зачистка школьной территории, видимо эти глупые террористы пришли сюда получить немного знаний. Поднявшись на крышу у нас начиная с просто адское веселье. Мы должны отбить просто огромную кучу террористов, которые бегут со всех сторон.


реклама

Наконец-то убив последние сотни врагов, нам нужно поставить детонатор и взорвать радиовышку террористов. Пройдя через весь этот ад, и, оставив горы трупов за спиной, нам дают тихо посидеть на крыше и мочить всех со снайперской винтовки. Нам нужно убить босса террористов и мы это делаем легко. Нам нужно дождаться, пока он приедет на точку. Тут можно умереть от скуки пока они ползут и кружат вокруг. Второй участник - это вообще отдельная история. Он зачем-то летит очень низко на вертолете. Быстренько лишаем мозгов босса террористов, у которого их нет, и за нами уже начинается охота. Начинается долгая стрельба по мишеням с крыши.

В разгар боя мы видим удар с воздуха, хотя в начальном ролике говорилось, что воздушного удара не будет. Спускаемся вниз, забираем чемоданчик и готовимся отбиваться от очередной волны террористов. Убив последнего врага в стиле Макса Пейна нам дают очередной дурацкий приказ - взорвать ракетную установку с установленными боевыми ракетами на борту.


Ракеты уничтожаются с небольшим, совсем не эпичным взрывом. Возле ракет бегают бессмертные чернобыльские курицы. Дальше нас ждёт просто увлекательная поездка на бронепоезде или броневагонетке. Мы привязаны к ней и придется терпеть, пока она едет медленнее, чем наш персонаж идет пешком. В пути нашу вагонетку будут обстреливать со всех сторон.

реклама

Под конец игры становится понятно, что самое мощное оружие в игре - это не гранаты, и даже не гранатомет. Самое мощное оружие – это, конечно же, нож, ведь только нож может убить с одного удара. Сюжетная линии не сдвинется дальше, пока вы не убьете последнего врага на локации, а враг порой может просто тупо убить себя своей же гранатой.

В последней миссии нам надо обезвредить 3 детонатора, установленные на верхушке огромных баков. Странно как они не взорвались после того, что вы увидели, как террористы умеют пользоваться гранатами. Обезвредив первый детонатор мы через бункер, полный врагами, пробираемся ко второму. Выходим к баку с детонатором, поднимаемся и обезвреживаем его.

По рации нам говорят, что они не знают, где третий детонатор и нам надо сваливать. Тем же путем выбираемся обратно, но в бункере опять переродились террористы, и быстрее будет пройти бункер, кромсая врагов ножом.


Выйдя из бункера мы обнаружим, что перед нами собрались все террористы мира. Их тут целая армия. Тут ножик нам совсем не поможет. Нас убьют быстрее, чем мы его достанем, так что придется снова потратить целую кучу патронов и закидать их гранатами. Кое-как перебив всех врагов мы каким-то чудом остались живы. Нам все же решают помочь авиаударом.

А под конец игры тут происходит полный кошмар. Враги выползают со всех щелей и пытаются нас замочить. Везде свистят пули и со всех сторон летят гранаты. Тут нападают вертолеты, на которые не действуют никакие законы физики и гравитации. Творится полный хаос. Причем это на самом легком уровне сложности. Даже не хочу представлять, что творится на тяжелом уровне сложности.

Враги будут появляться самых непредсказуемых местах. Например у вас есть под пятой точкой , и будут долбить вас автоматом прямо в нее. Перебив всех до единого мы, наконец-то, валим с этой зоны, оставив огромное количество трупов за спиной, и, спокойно, ну почти спокойно, улетаем с этой зоны отчуждения. Перефразируя известный мем - такова она, игра Чернорбыль: Зона отчуждения, и больше никакова.

 

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

chernobyl
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
12
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
88
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартап заявил о повышении крутящего момента ДВС на 30% за счет небольшого изменения конструкции
10
Видеоблогер треш-стримов был обрит налысо и депортирован из России, за глумление над героем СВО
23
Новенькую GeForce RTX 3060 можно приобрести всего за 26 тысяч рублей, RTX 3050 больше не нужна
22
Власти США сделают ощутимый даунгрейд беспилотников MQ-1C Gray Eagle перед отправкой в Украину
2
Магазин DNS заподозрили в искусственном подогревании спроса на RTX 4080 и создании дефицита
23
На Украине начали продавать билеты на поезд в Донецк, Луганск и Симферополь
22
Южная Корея решила присоединиться к технологическому альянсу, возглавляемому США
7
Покупатели God of War Ragnarok жалуются на отсутствие диска в коробке игры
3
Разработчики Modern Warfare 2 добавят новый тип косметики
2
Lanius: Израильская компания Elbit Systems представила небольшой барражирующий беспилотник
+
Realme 10 Pro получит рамку 1мм, стереовибрацию, 120Гц 6,7" Amoled, 5000mAh батарею, цену около 20тр
1
Предварительная загрузка Warzone 2 поставила игроков в тупик
1
2 британские фирмы разрабатывают космические мусоровозы для утилизации неработающих спутников
1
Бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 NASA получил собственный двигатель
1
В сети появился первый случай расплавления 16-контактного разъема на RTX 4090 Founders Edition
7
Ученые: Ваши кости могут быть черными, и вы можете даже не знать об этом
+
Первые всесторонние тесты GeForce RTX 4080 — впечатляющая производительность при высокой стоимости
58
Уоррен Баффетт оказался обладателем крупного пакета акций TSMC
3
Американские военные компании пользовались российским сервисом уведомлений Pushwoosh
1
Вышли многочисленные обзоры видеокарты NVIDIA RTX 4080 - пожалуй лучший выбор для геймера
17

Популярные статьи

Как производители выпускают бессмысленный мусор за деньги потребителей - проблема 4090 (12VHPWR)
50
Россия готова к росту зарплат, пенсий и пособий
75
Ученые: У поколения Z серьезные проблемы, и это необходимо признать
42
О том, как гражданский дрон проник в сверхсекретную «Зону 51» незаметно для американских военных
8
История эволюции видеокарт Nvidia в картинках от 1995 с NV1 и Riva до наших времен
27
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
9
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
4
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
15
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
23
Thymesia: еще один малобюджетный "соулслайк"
1

Сейчас обсуждают

НеБрат Шеши
23:59
почитай это интересней для тебя, гордишься содеянным?: Республиканка Тейлор Грин обвинила армию Украины в убийстве мирных жителей Польши, Член Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин заявила в...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
23:57
молодец! иди "Блэтгород" почитай
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
НеБрат Шеши
23:51
ты гений среди далбаебов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
23:51
БНР - белгородская народная республика. Это даже последний ванька-дурак знает! А ты пробил очередное дно))
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Neuromantic
23:48
Твои братья последнего коня за Уралом доедают)) Нахрен ваши освободители тут никому не нужны. Но если еще раз сунутся, встретим, не сомневайся. Только встреча эта им точно не понравится ;)
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
НеБрат Шеши
23:48
С-300 может прицельно бить по наземным целям если известны точные координаты. Дальность 120 км может немного больше 150 например. От БНР до Харькова 450 км. Что то у тебя не сходится, получается если ...
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Анатолий Павлюшин
23:41
Это рефаб. Снимают бу чипы и помещают на новую обвязку. Но чипы ужаренные.
Покупаем видеокарту на сдачу от билета в кинотеатр – недорогие модели с игровым характером
Дмитрий
23:37
Жаба душит даже 4090 за такие деньги брать а уж это и подавно
GeForce RTX 4080 поступила в продажу по цене 1199 долларов
Дмитрий
23:34
Выглядит хуже чем самая бомжовская асус прайм
Biostar анонсировала материнскую плату Z790A-SILVER для мощных игровых систем
Палец Шеши
23:32
Скоро Харьков придём освободим. держись брат
Почему НАТО так сдержанно реагирует на падение ракет в Польше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем