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Сегодня у нас на обзоре игра под названием Chernobyl: Terrorist Attack, а в русской версии - Чернобыль Зона отчуждения. Игра вышла 11 лет назад, в 2011 году из под пера студии Play паблишинг. В этой игре есть все - красные бочки, привет из шутеров двухтысячных, глупые террористы, без инстинкта самовыживания, и, конечно же, вертолеты которые будут вас долбить всю игру.

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Во вступительном фильме, от лица протагониста Юрия, нам расскажут про сюжет самой игры: «Припять. Мертвый город. Город ядерных страхов и призраков прошлого. Немногие осмеливались войти в запретную зону. Радиоактивная смерть, захороненная в бетонном саркофаге отпугивала людей. До вчерашнего дня. Группа вооруженных террористов заняла электростанцию. Припять и окрестности. Они угрожают уничтожить саркофаг и выпустить ядерную смерть, если им не заплатят огромный выкуп. Ветер может за пару дней разнести заразу на пол Европы.





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Военный удар не обсуждался. Бандиты бы успели взорвать станцию. Поэтому для уничтожения террористов был выбран всего один солдат. Это был лучший из лучших, самый сильный, самый крепкий непобедимый. Я.»

Итак, не успев даже начать игру, нам предлагают спрятаться в кустах. Я же пришел сюда убивать террористов, а не сидеть по кустам. Что же мы имеем против террористов. У нас собой есть один автомат и один пистолет. И это все. Всего один вертолет может разнести нас в клочья. Ладно, прорвемся, ведь только на меня одного надеется народ.

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Наш первый бой - кидаем гранату. Граната даже не поцарапал а врагов. Что же, придется разбираться с ними традиционными методами. Благодаря хорошему искусственному интеллекту тупые террористы идут в одну и ту же точку, чтобы помереть. Одна за другой идут битвы, в которых у террористов просто нет шансов, нет мозгов, чтобы победить нас. Технично разбираемся с десятками врагов, поливая их свинцовыми подарками, и забрасываем гранатами. Гранаты хоть и наносят малый урон, их не стоит жалеть, ибо добыть их очень легко. Из каждого второго поверженного врага выпадет граната.

Дальше просто отличная идея - для экономии своих боеприпасов мы поджигаем ящики с оружием. Поджигая ящики с оружием, мы ничуть не отличается умом террористов, ведь нам даже неизвестно какое оружие в ящиках. Возможно, там даже есть снаряды. Далее у нас по плану зачистка школьной территории, видимо эти глупые террористы пришли сюда получить немного знаний. Поднявшись на крышу у нас начиная с просто адское веселье. Мы должны отбить просто огромную кучу террористов, которые бегут со всех сторон.





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Наконец-то убив последние сотни врагов, нам нужно поставить детонатор и взорвать радиовышку террористов. Пройдя через весь этот ад, и, оставив горы трупов за спиной, нам дают тихо посидеть на крыше и мочить всех со снайперской винтовки. Нам нужно убить босса террористов и мы это делаем легко. Нам нужно дождаться, пока он приедет на точку. Тут можно умереть от скуки пока они ползут и кружат вокруг. Второй участник - это вообще отдельная история. Он зачем-то летит очень низко на вертолете. Быстренько лишаем мозгов босса террористов, у которого их нет, и за нами уже начинается охота. Начинается долгая стрельба по мишеням с крыши.

В разгар боя мы видим удар с воздуха, хотя в начальном ролике говорилось, что воздушного удара не будет. Спускаемся вниз, забираем чемоданчик и готовимся отбиваться от очередной волны террористов. Убив последнего врага в стиле Макса Пейна нам дают очередной дурацкий приказ - взорвать ракетную установку с установленными боевыми ракетами на борту.





Ракеты уничтожаются с небольшим, совсем не эпичным взрывом. Возле ракет бегают бессмертные чернобыльские курицы. Дальше нас ждёт просто увлекательная поездка на бронепоезде или броневагонетке. Мы привязаны к ней и придется терпеть, пока она едет медленнее, чем наш персонаж идет пешком. В пути нашу вагонетку будут обстреливать со всех сторон.

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Под конец игры становится понятно, что самое мощное оружие в игре - это не гранаты, и даже не гранатомет. Самое мощное оружие – это, конечно же, нож, ведь только нож может убить с одного удара. Сюжетная линии не сдвинется дальше, пока вы не убьете последнего врага на локации, а враг порой может просто тупо убить себя своей же гранатой.

В последней миссии нам надо обезвредить 3 детонатора, установленные на верхушке огромных баков. Странно как они не взорвались после того, что вы увидели, как террористы умеют пользоваться гранатами. Обезвредив первый детонатор мы через бункер, полный врагами, пробираемся ко второму. Выходим к баку с детонатором, поднимаемся и обезвреживаем его.

По рации нам говорят, что они не знают, где третий детонатор и нам надо сваливать. Тем же путем выбираемся обратно, но в бункере опять переродились террористы, и быстрее будет пройти бункер, кромсая врагов ножом.





Выйдя из бункера мы обнаружим, что перед нами собрались все террористы мира. Их тут целая армия. Тут ножик нам совсем не поможет. Нас убьют быстрее, чем мы его достанем, так что придется снова потратить целую кучу патронов и закидать их гранатами. Кое-как перебив всех врагов мы каким-то чудом остались живы. Нам все же решают помочь авиаударом.

А под конец игры тут происходит полный кошмар. Враги выползают со всех щелей и пытаются нас замочить. Везде свистят пули и со всех сторон летят гранаты. Тут нападают вертолеты, на которые не действуют никакие законы физики и гравитации. Творится полный хаос. Причем это на самом легком уровне сложности. Даже не хочу представлять, что творится на тяжелом уровне сложности.

Враги будут появляться самых непредсказуемых местах. Например у вас есть под пятой точкой , и будут долбить вас автоматом прямо в нее. Перебив всех до единого мы, наконец-то, валим с этой зоны, оставив огромное количество трупов за спиной, и, спокойно, ну почти спокойно, улетаем с этой зоны отчуждения. Перефразируя известный мем - такова она, игра Чернорбыль: Зона отчуждения, и больше никакова.