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Lian Li смогла радикально сократить количество кабелей у вентиляторов

Lian Li улучшает UNI FAN еще меньшим количеством кабелей: SL120 V2 и SL140 V2
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LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий производитель корпусов и аксессуаров для ПК, объявляет о выпуске новых улучшенных моделей UNI FAN SL120 V2 и SL140 V2, доступных как в черном, так и в белом цвете. Новый UNI FAN SL V2 теперь предлагает возможность последовательного подключения до двух кластеров к одному порту концентратора. Благодаря толщине рамы 28 мм, SL120 V2 на 10% увеличивает производительность воздушного потока по сравнению с V1. Дополнительные обновления в модели V2 включают один кабель модуля питания, который располагается заподлицо с рамкой вентилятора, а также съемный блокирующий ключ для улучшения совместимости с радиаторными фитингами. UNI FAN SL V2 также поставляется с несколькими обновлениями программного обеспечения L-Connect 3, такими как новые эффекты слияния освещения и возможность управления профилями скорости вентилятора с помощью значений оборотов в реальном времени. UNI FAN SL120 V2 и SL140 V2 доступны в одинарных комплектах, а SL120 V2 также доступен в тройном комплекте, включающем контроллер.

UNI FAN SL V2 может соединять в последовательную цепь до 6 вентиляторов в двух кластерах с одним портом концентратора благодаря новому соединительному кабелю, входящему в комплект из трех штук. Новое решение последовательного соединения уменьшает количество кабелей, необходимых для питания двух кластеров, и позволяет создавать новые световые эффекты между двумя объединенными кластерами. Кроме того, соединение между кластером и контроллером теперь представляет собой один тонкий кабель, который объединяет питание сигналов PWM и ARGB. Этот же кабель оснащен измененным коннектором на раме вентилятора с заголовком, который располагается внутри вентилятора, чтобы создать бесшовное и гибкое соединение для наилучшей эстетики.

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