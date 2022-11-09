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У Cougar теперь есть белые блоки питания

Cougar выпустила модульные блоки питания серии GEX Snow
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Компания Cougar сегодня представила линейку модульных блоков питания премиум-класса GEX Snow, отличающуюся полностью белым корпусом. Матово-белыми являются корпус блока питания, его модульные разъемы, набор модульных кабелей и даже крыльчатка вентилятора. Блоки питания GEX Snow выпускаются мощностью 650 Вт, 750 Вт и 850 Вт. Под капотом у этих блоков питания имеется сертификат эффективности 80 Plus Gold, единая шина +12 В, коммутация DC-to-DC и большинство распространенных электрических защит. 120-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником рассчитан на работу без вентилятора при нагрузке до 40%. Разъемы 24-контактный ATX, два 8-контактных EPS, шесть 4-контактных Molex и восемь разъемов питания SATA являются общими для всех трех моделей. Модели 650 Вт и 750 Вт предлагают четыре 6+2-контактных разъема питания PCIe, а модель 850 Вт - шесть таких разъемов. Компания не сообщила цены.

В моделях 650 и 750 Вт предусмотрено четыре разъема питания 6+2 pin PCIe, в то время как в модели 850 Вт их шесть. Компания не раскрыла цены.

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