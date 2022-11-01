Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, объявила о выпуске новой материнской платы Z790 VALKYRIE, созданной для работы с мощными процессорами Intel 13-го поколения raptor-lake. Разработанная на базе однокристальной архитектуры Intel Z790, Z790 VALKYRIE является последним дополнением к линейке флагманских материнских плат BIOSTAR.





Несущая в себе новейшие технологии в элегантной, изысканной платформе, стильный внешний вид VALKYRIE демонстрирует вершину дизайна и технического мастерства BIOSTAR. Смело вступайте в бой, опираясь на непоколебимую производительность и надежность новейшей материнской платы BIOSTAR Z790 VALKYRIE. Созданная для поддержки новейшей памяти DDR5, Z790 VALKYRIE вмещает 4 модуля DIMM высокоскоростной памяти DDR 5 объемом до 128 Гб с увеличенной тактовой частотой свыше 7200+(OC) МГц.