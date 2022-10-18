Humankind на консолях выйдет не скоро





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Грандиозная стратегическая игра Humankind от Sega и Amplitude Studios впервые вышла на ПК в прошлом году. Игра должна была выйти на консолях в этом году, но сложности с выходом игры на консолях PlayStation и Xbox заставили Sega отложить релиз на неопределенный срок.

Как сообщает VGC, консольные версии Humankind разрабатывались совместно Aspyr и Amplitude Studios. Однако из-за того, что Sega называет "уникальными проблемами", консольная версия была отложена на неопределенный срок.

Чтобы компенсировать это, Sega призывает покупателей консольной версии, сделавших предварительный заказ, обратиться за возвратом денег в любой цифровой магазин, через который они покупали игру. В большинстве случаев Sony и Microsoft должны удовлетворить эти запросы на возврат средств, поскольку игра еще не вышла и, следовательно, никакие файлы еще не были загружены. Как правило, цифровые магазины могут нехотя возвращать деньги после загрузки игры, даже если возврат аннулирует доступ, но в данном случае такого быть не должно.

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Пока предлагается возврат денег, Sega не отменила консольную версию Humankind. Aspyr, Sega и Amplitude Studios продолжат работу над консольной версией, но о сроках выхода пока ничего не известно.