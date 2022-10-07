Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Logitech G представила геймерское кресло Vantum

Herman Miller и Logitech G представляют Vantum, современное игровое кресло, разработанное для геймеров с нуля
[ ] для раздела Блоги
+
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Компания Herman Miller в партнерстве с Logitech G представила новейшее игровое кресло Vantum, ориентированное на универсальность, адаптивность и специально созданное для геймеров с нуля. Vantum остается верным исследовательскому духу мощного партнерства между Herman Miller и Logitech G, обеспечивая геймерам необходимый уровень поддержки в различных режимах игры для повышения комфорта, концентрации и выносливости, будь то в игровом положении или в состоянии паузы.

"Как бренд, ориентированный на производительность, мы стремимся раскрыть потенциал каждого игрока с помощью продуманных решений и исследований, которые решают проблемы, дают результаты и обеспечивают значимые изменения на каждом игровом уровне", - говорит Джон Кэмпбелл, генеральный директор игрового направления Herman Miller. "Игровое кресло Vantum - это наш ответ на просьбу сообщества о большем от нашего партнерства. Оно обеспечивает те же преимущества передовой эргономики, непревзойденного качества и привлекательности, что и оригинальное игровое кресло Embody, но теперь с большим количеством цветовых решений и более доступной ценой".

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

vantum
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры первой половины октября 2022 года
15
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
39
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
33
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
37
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
5
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
6
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
49
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
19
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
11
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
11
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
3
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
29
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
4
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
14
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5
В рекомендованных системных требованиях ремейка Dead Space прописались GeForce RTX 2070 и Core i5-11600K
4
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
10
FSP представила обновлённые серии БП ATX 3.0 с коннекторами PCIe Gen5 для новейших видеокарт
1
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1
В сети появились результаты тестов уникальной видеокарты Acer Predator Arc A770 BiFrost
1

Популярные статьи

Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
289
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
49
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
23
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
12
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
12
Главные игры первой половины октября 2022 года
15
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
12
Игры для фанатов "Дома Дракона"
2

Сейчас обсуждают

Ядрило
15:55
За кражу одного доллара 5 октября этого года в США штатом Техас был казнён одиннадцатый смертник в этом году: Джон Генри Рамирес (1984-2022).
HIMARS оказался непригоден для поражения военных объектов РФ – куда летят американские ракеты
Zorro
15:50
Во всем мире чмырят хохлов. и здесь также отвешивают минусяками. Эх не легкая судьба Хохляндий.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
fylval
15:49
Скажите, а здесь кроме идиотов другие комментаторы есть?
США запретят продавать Китаю быстродействующие чипы памяти
Александр Данковцев
15:47
За подорожавшие пром товары догадайся кто заплатит
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
rikki_tikki
15:46
Кстати, а куда делась 2х миллионная российская армия ? Киев оказался не нужным, Сумы пускай каклы себе забирают, Харьковом да подавитесь, Изюм перегруппировались, на Лимане выпрямили фронт. Как бы си...
HIMARS оказался непригоден для поражения военных объектов РФ – куда летят американские ракеты
ffe
15:46
Да говно эти ихние химарсы, никуда не годятся ваще. Вот и г-н Стремоусов (замглавы херсонской ВГА) вчерась в эфире Первого подтвердил: "Бьют в отверстия, сейчас два HIMARS пролетели просто навылет. По...
HIMARS оказался непригоден для поражения военных объектов РФ – куда летят американские ракеты
Zorro
15:45
а я про тебя.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Luck-AD
15:45
Вы не понимаете ниче... Наркоманские планы из 2003-го почти сбылись. Нужно еще чуть постараться и желательно охлаждать чем то круче азота... и все будет :D https://overclockers.ru/hardnews/show/116...
Процессор Core i9-13900K удалось разогнать до 8,2 ГГц
ахахаxа
15:44
да несладко укроплемяни щас.Кстати сегодня день рождения Путина
США разрушает рынок полупроводников – продажи ПК падают, AMD потеряла $1 млрд, а будущее туманно
fylval
15:44
Дуда- дуда-.
США запретят продавать Китаю быстродействующие чипы памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем