Компания Herman Miller в партнерстве с Logitech G представила новейшее игровое кресло Vantum, ориентированное на универсальность, адаптивность и специально созданное для геймеров с нуля. Vantum остается верным исследовательскому духу мощного партнерства между Herman Miller и Logitech G, обеспечивая геймерам необходимый уровень поддержки в различных режимах игры для повышения комфорта, концентрации и выносливости, будь то в игровом положении или в состоянии паузы.

"Как бренд, ориентированный на производительность, мы стремимся раскрыть потенциал каждого игрока с помощью продуманных решений и исследований, которые решают проблемы, дают результаты и обеспечивают значимые изменения на каждом игровом уровне", - говорит Джон Кэмпбелл, генеральный директор игрового направления Herman Miller. "Игровое кресло Vantum - это наш ответ на просьбу сообщества о большем от нашего партнерства. Оно обеспечивает те же преимущества передовой эргономики, непревзойденного качества и привлекательности, что и оригинальное игровое кресло Embody, но теперь с большим количеством цветовых решений и более доступной ценой".

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