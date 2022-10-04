Недавно компания Seasonic представила свои новые блоки питания серии Vertex с поддержкой ATX 3.0 и PCIe 5.0, предлагающие 12-вольтовое напряжение питания, чтобы мгновенно подготовить вас к работе с графическими картами нового поколения. Однако вам не повезло, если у вас более старый блок питания, поскольку вы также можете приобрести кабель 12VHPWR для старых блоков питания серий Prime и Focus.

Набор кабелей с разъемом 12VHPWR от Seasonic могут свободно приобрести владельцы совместимых блоков питания, таких как Prime 1300 и Prime 1000, а также блоков питания Focus 1000W.

Эти кабели обеспечат универсальное кабельное решение для подключения графических процессоров нового поколения, таких как RTX 4090 или RTX 4080, к старым блокам питания ATX 2.0. Сами графические процессоры поставляются с адаптерами для старых блоков питания, но полноценное кабельное решение всегда предпочтительнее.

Для максимальной эффективности этот комплект кабелей с разъемами 12VHPWR изготовлен с использованием проводов 16 AWG и высокотоковых клеммных разъемов. Начиная с 12 октября 2022 года, покупатели, владеющие блоками питания Seasonic Prime 1300, Prime 1000 или Focus 1000, смогут получить комплект кабелей бесплатно, но количество ограничено, так что лучше успеть подать заявку до того, как запасы закончатся.